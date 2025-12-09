Новини
Марк Андре тер Стеген е в групата на Барса за мача с Айнтрахт!

9 Декември, 2025 17:00 516 0

Германският страж получи разрешение да играе след четири месеца и половина отсъствие поради контузия

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген попадна в групата на каталунците за домакинството срещу Айнтрахт Франкфурт от шестия кръг на основната фаза в Шампионската лига, предаде Топспорт.

Германският страж получи разрешение да играе след четири месеца и половина отсъствие поради контузия.

Тер Стеген, който претърпя операция в края на юли, за да преодолее окончателно проблемите си с гърба, се чувства отново като футболист и ще бъде на разположение на треньора за важния мач от Шампионска лига на "Камп Ноу".

Въпреки това, треньорът на шампиона на Испания Ханзи Флик заяви на пресконференция, че "Жоан Гарсия е номер 1".

Тер Стеген отново капитан на Барселона, конфликтът е изгладен

Германският вратар помирен с ръководството, но финансовите проблеми на клуба остават


Испания
