Марк Андре тер Стеген е в групата на Барса за мача с Айнтрахт!

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген попадна в групата на каталунците за домакинството срещу Айнтрахт Франкфурт от шестия кръг на основната фаза в Шампионската лига, предаде Топспорт.

Германският страж получи разрешение да играе след четири месеца и половина отсъствие поради контузия.

Тер Стеген, който претърпя операция в края на юли, за да преодолее окончателно проблемите си с гърба, се чувства отново като футболист и ще бъде на разположение на треньора за важния мач от Шампионска лига на "Камп Ноу".

Въпреки това, треньорът на шампиона на Испания Ханзи Флик заяви на пресконференция, че "Жоан Гарсия е номер 1".

