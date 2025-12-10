Новини
Англия обяви контроли с Уругвай и Япония

10 Декември, 2025 18:30

  • англия-
  • контроли-
  • футбол

Двете приятелски срещи на актуалните европейски вицешампиони ще се проведат през март

Англия обяви контроли с Уругвай и Япония - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Английският национален отбор обяви контроли с двукратния световен шампион Уругвай и Япония.

Двете приятелски срещи на актуалните европейски вицешампиони ще се проведат през март и ще бъдат част от подготовката на "Трите лъва" за Мондиал 2026.

Двубоят с урусите ще се проведе на 27-и март, а този с азиатците е насрочен за 31-и март.

И двете срещи ще се проведат на стадион "Уембли“. И двете страни са сред участниците на Мондиал 2026.

"Много сме доволни, че тези два мача бяха потвърдени в хода на подготовката ни за Световното първенство. Искахме да играем срещу два отбора, които са сред топ 20 в световната ранглиста, но и да тестваме себе си срещу опоненти извън Европа“, заяви селекционерът на Англия Томас Тухел.

Англия е в група с Хърватия, Гана и Панама на Мондиал 2026.


Великобритания
