Левски мина леко през Витоша Бистрица за футболната купа на България

Левски победи Витоша Бистрица с 3:0 в двубой от 1/8-финалите в Купата на България, игран на стадион "Георги Аспарухов", предаде Топспорт.

"Сините" контролираха случващото се на терена и не позволиха на тима от Трета лига дори да си помисли, че може да стигне до нещо повече от загуба днес. Домакините поведоха в началото на първото полувреме след автогол на Румен Гьонов (11'), а малко след началото на втората част Радослав Кирилов (51') удвои. Крайният резултат бе оформен от Марин Петков (64'). Футболистите на треньора Хулио Веласкес можеха да се поздравят с още по-изразителна победа, но цели четири пъти гредата се оказа в помощ на бистричани.

Така Левски завършва календарната година с класиране за 1/4-финалите в Купата на България. "Сините" ще посрещнат празниците на първото място в класирането на Първа лига. За отбора сега предстои почивка, а на 4 януари ще проведе първата си тренировка за 2026 година. На 6 януари 26-кратните шампиони пътуват за Белек, Турция.

Веласкес започна с повечето си титуляри, като една от промените бе на върха на атаката. Борислав Рупанов стартира вместо Мустафа Сангаре и бе в основата на първия гол за "сините". Нападателят засече с глава центриране на Мазир Сула и удари греда, а Румен Гьонов пробва да изчисти топката, но вместо това я изпрати в мрежата на Витоша в 11-ата минута.

В средата на полувремето Сула получи контузия и бе заменен принудително от Карл Фабиен.

Левски доминираше в остатъка от първото полувреме, но не вкара втори гол. Попадение на Кирилов бе отменено заради засада, а халфът Акрам Бурас бе неточен от удобна позиция и така двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 1:0.

Кирилов и Бурас обаче бяха в основата на второто попадение за "сините", което падна в 51-та минута. Българинът напредна по лявото крило и подаде на алжиреца до аутлинията, а той му върна топката и Кирилов се разписа за 2:0. Минути по-късно Бурас удари греда след бърза контра на Левски.

Третото попадение обаче не закъсня и отново дойде след двойно подаване. Фабио Лима, стартирал на левия бек, отне топката в половината на Витоша и комбинира с Марин Петков, който пък пусна извеждащ пас за Гашпер Търдин. Словенецът върна на юношата на "сините" пред вратата и той бе точен с третия гол в 65-ата минута.