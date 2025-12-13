Новини
Спартак Варна и Ботев Пловдив излизат отново един срещу друг, този път за Купата на България

13 Декември, 2025 11:11 399 0

Мачът е от 15 часа днес

Спартак Варна и Ботев Пловдив излизат отново един срещу друг, този път за Купата на България - 1
Ангел Лазаров Автор

Спартак Варна приема Ботев Пловдив в двубой от 1/8-финалите за Sesame Купа на България. Срещата, която започва в 15:00ч., ще бъде ръководена от Васил Минев. Двубоят ще бъде предаван пряко в ефира на Диема спорт.

Спартак Варна изпадна в малка криза, след като шест поредни мача няма успех. "Соколите" записаха пет загуби и едно равенство срещу Берое в Стара Загора. Варненци стигнаха до този етап на турнира, след като надвиха Ямбол с 3:1. В миналогодишното издание на турнира Спартак Варна отпадна на тази фаза от турнира след драматична загуба с 2:3 от ЦСКА.

Ботев Пловдив, с новия си треньор Димитър Димитров-Херо, е с една победа в последните си четири мача. "Канарчетата" победиха Черно море у дома, но загубиха като гост от ЦСКА и Локомотив София. В Кърджали пък направиха равенство с Арда. "Жълто-черните" отпаднаха на 1/4-финалите от бъдещия шампион Лудогорец в миналогодишното издание на надпреварата.

Цени на билетите:

Нормален билет – 15 лв.

Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.

ВИП сектор – 30 лв.

Ученици до 18г. – безплатно

Пенсионери – 5 лв.

Гости - 15 лв.

В двубоя от първенството, който двата тима изиграха през октомври, краен победител бе Спартак Варна, който надви "канарчетата" с 3:2.


