Фрайбург измъкна точка срещу 10 от Дортмунд

Мачът между Фрайбург и Борусия Дортмунд от 14-ия кръг на Бундеслигата завърши при резултат 1:1, като домакините демонстрираха характер и несломим дух, за да се доберат до равенството. Срещата на стадион "Европа Парк" предложи истински футболен спектакъл, изпълнен с напрежение до последния съдийски сигнал.

Рами Бенсебаини откри за "жълто-черните" в 31-ата минута.

Гостите от Дортмунд останаха с човек по-малко в 53-ата минута, след като Джоб Белингам бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение – момент, който коренно промени хода на мача. Възползвайки се от численото си преимущество, Фрайбург засили натиска и в 75-ата минута Лукас Хьолер възстанови равенството с прецизен удар, който взриви трибуните.

Домакините бяха на косъм от пълен обрат, но попадението на резервата Игор Матанович в 87-ата минута бе отменено заради засада, оставяйки феновете с примесени чувства.

Това равенство е пето за Фрайбург през сезона, като тимът заема деветата позиция във временното класиране на германския елит. Борусия Дортмунд също записва пето реми и остава на трето място, продължавайки битката за челните позиции.