ЦСКА подготвя нов трансферен пробив: Очаква се португалски централен защитник

ЦСКА е напът да зарадва своите фенове с още един впечатляващ трансфер преди коледните празници. След като наскоро „червените“ официално представиха колумбийското крило Алехандро Пиедраита след успеха над Локомотив София за Sesame Купа на България, клубът е на финалната права за привличането на нов централен защитник от Португалия.

По информация на „Мач Телеграф“, армейците вече са постигнали договорка с опитен бранител, чието име засега се пази в тайна, за да не се провали сделката в последния момент. Очаква се футболистът да подпише дългосрочен контракт с ЦСКА – най-вероятно за три години и половина.

Интересното е, че новото попълнение е било лично избрано от старши треньора Христо Янев и е получило одобрението на клубното ръководство.

Според източници, условията по трансфера наподобяват тези при пристигането на Алехандро Пиедраита – без трансферна сума, но с процент от бъдеща продажба, запазен за досегашния клуб на защитника.

Очаква се официалното представяне на португалския футболист да се случи до края на седмицата, с което ЦСКА ще затвърди амбициите си за силно представяне през пролетния полусезон.