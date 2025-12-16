Новини
ЦСКА подготвя нов трансферен пробив: Очаква се португалски централен защитник

16 Декември, 2025 12:47 578 1

Привличането на класен бранител е поредната стъпка в стратегията на „червените“ за подсилване на състава

ЦСКА подготвя нов трансферен пробив: Очаква се португалски централен защитник - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА е напът да зарадва своите фенове с още един впечатляващ трансфер преди коледните празници. След като наскоро „червените“ официално представиха колумбийското крило Алехандро Пиедраита след успеха над Локомотив София за Sesame Купа на България, клубът е на финалната права за привличането на нов централен защитник от Португалия.

По информация на „Мач Телеграф“, армейците вече са постигнали договорка с опитен бранител, чието име засега се пази в тайна, за да не се провали сделката в последния момент. Очаква се футболистът да подпише дългосрочен контракт с ЦСКА – най-вероятно за три години и половина.

Интересното е, че новото попълнение е било лично избрано от старши треньора Христо Янев и е получило одобрението на клубното ръководство.

Според източници, условията по трансфера наподобяват тези при пристигането на Алехандро Пиедраита – без трансферна сума, но с процент от бъдеща продажба, запазен за досегашния клуб на защитника.

Очаква се официалното представяне на португалския футболист да се случи до края на седмицата, с което ЦСКА ще затвърди амбициите си за силно представяне през пролетния полусезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дидо

    0 0 Отговор
    Класен бранител. Абе той и Купър беше класен бранител, ама не изкласи тук.

    14:02 16.12.2025

