Обявиха най-добрите в родната борба за 2025 г. ВИДЕО

Юлияна Янева и Магомед Рамазанов бяха обявени за спортисти №1 в борбата съответно при жените и мъжете на церемония в зала "Диана“.

През този сезон Янева стана втора в света при жените. А Рамазанов спечели европейската титла.

Подгласнички на Юлияна при жените станаха Биляна Дудова, която стана трета в Европа тази година и пета в света, трета е Андреа Нисева, трета на европейското за кадетки.

Янева получи и чек за 75 000 от "Асет Иншурънс", един от спонсорите на федерацията.

Рамазанов пропусна тъжеството, тъй като се възстановява от операция.

При мъжете на второ място в класацията е Георги Иванов, европейски шампион до 23 г., а третото място си поделиха Андриян Вълканов и Калоян Атанасов, и двамата трети на европейското за юноши.

За първи път от много време класацията бе разделена на мъже и жени, досега федерацията обявяваше най-добрите 10 спортисти независимо от пола.

За най-добър треньор бе обявен Серафим Бързаков, а за най-добър съдия – Иво Йотов.

На церемонията бяха наградени и 7 от талантливите ни млади състезатели, които през тази година стигнаха до отличия на европейски първенства за кадети и момчета. А именно Станислав Иванов стана европейски шампион, Денис Лазаров и Емре Мюнюмов взеха сребро, а Радослав Великов, Христо Челибийски, Деница Петрова и Вероника Стоилова взеха бронз.

По време на церемонията бе прочетен и поздравителен адрес от спортния министър Иван Пешев, който пожела успех на българската борба през следващата 2026 г.

"Беше много трудна година, но се надявам да се вразумим и да намерим посока", заяви Станка Златева, председател на федерацията. - Като цяло е хубаво, че имаме деца, които спечелиха медали на световни и европейски първенства. Имаме таланти и имаме хора, с които можем да работим. Това беше нашата платформа и искаме българският спорт да върви напред. Нещата се развиват добре. Залата става световен център, с който ще имаме чуждестранни партньори, с които можем да растем. Предвид това, което беше в началото, по мое мнение изпращаме ползотворна година."

Председателят на федерацията заяви, че българските борци ще започнат подготовка на 4 януари следващата година, състезателите на ЦСКА отново ще бъдат поканени. Тя добави, че се надява те да разберат, че в спорта загубената година може да бъде пагубна.

"Абсолютно всички медалисти - от европейски и световни първенства, републикански ще бъдат поканени на лагер. Ако те желаят, да заповядат. Никой не ги е гонил. Ако ли не, това си е тяхно решение и те могат да отговарят. Канили сме ги много пъти и са отказвали. Пак ще направим същия жест и решението ще бъде тяхно. Те са големи момчета и осъзнават за какво става въпрос. Да, имат уважение към г-н Гриша Ганчев (финансов благодетел на ЦСКА и бивш президент на федерацията - бел.авт.), но спортът е до време и една загубена година коства много на тях, не на мен."