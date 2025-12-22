Карим Бензема се сдоби с шедьовър на Пикасо

Френската футболна звезда Карим Бензема, носител на престижната „Златна топка“ за 2022 година, отново привлече вниманието, но този път далеч от зеления терен. Нападателят на Ал-Итихад разшири личната си колекция с произведение на изкуството от самия Пабло Пикасо.

В социалните мрежи Бензема сподели снимка на новата си придобивка, придружена с топлото послание: „Добре дошъл у дома“.

Според информация на RMC Sport, 37-годишният футболист е станал собственик на „Портрет на брадат мъж“ – платно, създадено от испанския гений през 1964 година. Макар точната сума на сделката да остава в тайна, експертите припомнят, че творбите на Пикасо редовно достигат астрономически цени на международните търгове.

Само през последните месеци портрет на Дора Маар от 1943 г. бе продаден за над 30 милиона евро в Париж, а „Бюст на жена“ смени собственика си за 23 милиона евро в Хонконг. В края на 2023 г. „Жена с часовник“ постави нов рекорд, като бе откупена за впечатляващите 139 милиона долара на търг в Ню Йорк.

Новата картина на Бензема ще бъде изложена в началото на 2026 г. в престижната галерия на арт дилъра Хели Нахмад в Ню Йорк, което допълнително подчертава значимостта на придобивката.

Любовта на Бензема към изкуството не е тайна за неговите почитатели. Само преди дни той публикува кадри от романтична разходка из празния Лувър заедно с половинката си – актрисата Лина Худри. Двойката официално потвърди връзката си по време на бляскавия филмов фестивал в Кан.