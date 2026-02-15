Киселова: Гледаме реалистично на ситуацията в БСП

Реалистично гледаме на ситуацията и в БСП, и в коалиция "БСП - Обединена левица", и парламентарната група. Считаме, че това е начин, който всяка партия и коалиция трябва да оцени ситуацията и положението, в което се намира не само парламента, но и държавата, обществото и да имаме куража да признаем, че сме допускали и грешки.
Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" доц. д-р Наталия Киселова - председател на ПГ на "БСП - Обединена левица".
"Ако се върнем година назад, имаше два критични момента, в които "БСП - Обединена левица" постъпи по определен начин - от днешна гледна точка няма единно мнение, че това е само положително било. Първият случай беше дали трябва да има веднага разпускане на Народното събрание или да се направи усилие за работа и това беше причината да бъда номинирана за председател на Народното събрание. Вторият критичен момент беше при формиране на правителството, когато се оттеглиха ПП-ДБ, по скоро "Демократична България" и се тръгна на правителство на малцинството. Ясно беше, че винаги ще има проблеми с кворума, с мнозинствата при гласуване. И от днешна гледна точка най-висшият органа на БСП - Конгресът, не даде толкова категорично положителна оценка, колкото на Националния съвет за участието в съвместното управление", обясни доц. Киселова.
Подчерта, че министрите на БСП-ОЛ са били коректни, тъй като са предвидим партньор, но за съжаление другите са се държали не така, както би трябвало в едно съвместно управление:
"Тук не става дума само за споразумението за управление, тук става дума и за конкретни позиции, които са отстоявани или решения, които са взимани по начин, който не предвижда предварителни консултации и разговори. Ако трябва да сравним как изглеждат коалиционни управления назад в годините, в които БСП е участвала, начинът, по който се взимат решения не може да бъде по телефона или през вайбър група. Необходимо е да се сяда да се говори. Най-критични са моментите с кадровите въпроси", уточни тя.
По думите ѝ, след промяна в ръководството на Националния съвет и на Изпълнителното бюро, което ще бъде избрано следващата седмица, ще има конкретни позиции, които ще се различават от позициите на групите, с които са били в съвместното управление.
"Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира и това е резултат за големината на парламентарната им група, но когато тръгваш с партньори на дълъг път или искаш той да бъде дълъг, темпото се определя не само от един", поясни Киселова.
На въпрос от какво е продиктувана смяната на председателя на парламентарната група на "БСП - Обединена левица", Наталия Киселова отговори така:
"В рамките на парламентарната група и на дейността на Народното събрание си е имало ред, по който се вземат решения. И това се определя от ръководството на групата и на Изпълнителното бюро. И от тук господинът Зарков предложи да има разговор за ръководството на групата и с господин Стойнев са преценили, че той трябва да се оттегли като ръководител на групата и да остане само заместник-председател. Това показва един стил, който мисля, че трябва да бъде пример не само вътре в левицата, но и за всички политически партии - да няма канибализъм, да няма самоизяждане, а да се стигне до това, когато има грешки, те да бъдат признавани."
Киселова разкритикува работата на правителството в оставка - определени политики, определени министри по определени теми и даде конкретен пример:
"В изминалата седмица да сте видели министър на ГЕРБ? Не. Какви са причините за скока на цените? Министърът на икономиката и индустрията не знае какъв е ръста на цените, каква е причината. Хората все пак не ядат само един вид хляб, но трябва да знаеш каква е причината, за да се покачва цената на стоки от първа необходимост. Министърът на вътрешните работи цяла седмица бил в чужбина. Заместник-министърът от квотата на БСП отговаря при положение, че това не му е в ресора."
Попитана дали виждат опция за коалиция с Румен Радев, Наталия Киселова подчерта, че това е въпрос, който трябва да се отправи към сегашния лидер на БСП Крум Зарков и към ръководството на коалицията. "БСП и обединената левица гледат на всеки като на конкурент в предстоящи избори, а когато минат изборите, може да се говори за посоката", добави тя.
Тя коментира и излязлата информация, че Борислав Гуцанов може да запази поста си на социален министър в служебния кабинет. Киселова заяви, че преди да приеме, той би трябвало да се консултира с ръководството на партията:
"В момента не бива никоя партия да се опитва да си присвои г-н Гюров, защото това може да им изиграе лоша шега, по-добре да му дадем малък аванс на доверие, за да може да избере такъв състав на правителство, което да не предизвика сериозни политически напрежения, за да могат съвместно с ЦИК да подготвят изборите. Отговорност на г-н Гюров е да избере, които ще са министри в служебния кабинет, ако има представител на БСП и има устав и ако става дума за г-н Гуцанов, аз не знам за това, той трябва да се съобрази с тях, т.е. трябва да има предварително консултиране с ръководството на партията."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #30
09:28 15.02.2026
2 Кога е било
09:38 15.02.2026
3 Рижа ЛИСИЦА
Замислих се , бат Бойко като един ревностен християнин / поне така твърди на думи / , дали ще го спазва и ще е само на картофи , ориз и салати. Дано това му помогне и в края да е свалил килограми. Че са му много в повече и ще бере ядове със здравето . Ще го видим постил ли е след 56 дни.
Коментиран от #5, #7
09:41 15.02.2026
4 Хмм
09:42 15.02.2026
5 Ами
До коментар #3 от "Рижа ЛИСИЦА":Моята комшийка, Бог да я прости, и тримиреше (три дни без хляб и вода), и постеше, а беше много пълна, веднъж се загледах, изяде една чиния боб без запръжка с половин хляб и туршия, така че не е до месото, даже по една от диетите отслабват точно с месо
09:45 15.02.2026
6 Гост666
09:46 15.02.2026
7 Оги
До коментар #3 от "Рижа ЛИСИЦА":Много се съмнявам, че дори и бат Данката ще пости. Да не говорим за някой друг.
09:47 15.02.2026
8 Хейт
09:47 15.02.2026
9 Салмонела
09:51 15.02.2026
10 АГАТ а Кристи
09:53 15.02.2026
11 Сатанаил
09:57 15.02.2026
12 От ,, догодина"
09:57 15.02.2026
13 Линда
10:13 15.02.2026
14 ма ДУРО
10:14 15.02.2026
15 пак манипулации
10:14 15.02.2026
16 Боже мили ,
10:15 15.02.2026
17 Стенли
10:16 15.02.2026
18 Рядко противна личност!
10:16 15.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1488
учебниците не помнят
но народа ще помни как туй нещо погреба бг лев
10:17 15.02.2026
21 какво е това на снимката
10:17 15.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Град Симитли
10:22 15.02.2026
24 Някой
Коментиран от #28, #31
10:24 15.02.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
10:25 15.02.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
10:26 15.02.2026
27 Същата
10:27 15.02.2026
28 факт
До коментар #24 от "Някой":Обръщението "другар" се ползва от хора с леви убеждения. В БСП такива няма. Там са дами и господа - бизнесмени, капиталисти и обикновени п......сти.
10:29 15.02.2026
29 Дориана
избирателите. БСП ОЛ е предателска партия, която подкрепяше мафията, корупцията , пълзящата диктатура и зависимите институции по нареждане на Борисов и Пеевски. БСП ОЛ. излизат от Парламента падат надолу под 2 %.
Коментиран от #32
10:29 15.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Те червените
До коментар #24 от "Някой":срама нямат , за лични облаги - на майка си лельо викат ! И в "господа" се само произвеждат и в какво ли не !
10:31 15.02.2026
32 Данъкоплатец
До коментар #29 от "Дориана":НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Работил до 2012-та година в Холивуд
заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
10:32 15.02.2026