Киселова: Гледаме реалистично на ситуацията в БСП

15 Февруари, 2026 09:19, обновена 15 Февруари, 2026 10:12 1 228 32

Министрите на БСП-ОЛ бяха коректни, тъй като са предвидим партньор, смята бившият председател на НС

Снимка: БНТ
Реалистично гледаме на ситуацията и в БСП, и в коалиция "БСП - Обединена левица", и парламентарната група. Считаме, че това е начин, който всяка партия и коалиция трябва да оцени ситуацията и положението, в което се намира не само парламента, но и държавата, обществото и да имаме куража да признаем, че сме допускали и грешки.

Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" доц. д-р Наталия Киселова - председател на ПГ на "БСП - Обединена левица".

"Ако се върнем година назад, имаше два критични момента, в които "БСП - Обединена левица" постъпи по определен начин - от днешна гледна точка няма единно мнение, че това е само положително било. Първият случай беше дали трябва да има веднага разпускане на Народното събрание или да се направи усилие за работа и това беше причината да бъда номинирана за председател на Народното събрание. Вторият критичен момент беше при формиране на правителството, когато се оттеглиха ПП-ДБ, по скоро "Демократична България" и се тръгна на правителство на малцинството. Ясно беше, че винаги ще има проблеми с кворума, с мнозинствата при гласуване. И от днешна гледна точка най-висшият органа на БСП - Конгресът, не даде толкова категорично положителна оценка, колкото на Националния съвет за участието в съвместното управление", обясни доц. Киселова.

Подчерта, че министрите на БСП-ОЛ са били коректни, тъй като са предвидим партньор, но за съжаление другите са се държали не така, както би трябвало в едно съвместно управление:

"Тук не става дума само за споразумението за управление, тук става дума и за конкретни позиции, които са отстоявани или решения, които са взимани по начин, който не предвижда предварителни консултации и разговори. Ако трябва да сравним как изглеждат коалиционни управления назад в годините, в които БСП е участвала, начинът, по който се взимат решения не може да бъде по телефона или през вайбър група. Необходимо е да се сяда да се говори. Най-критични са моментите с кадровите въпроси", уточни тя.

По думите ѝ, след промяна в ръководството на Националния съвет и на Изпълнителното бюро, което ще бъде избрано следващата седмица, ще има конкретни позиции, които ще се различават от позициите на групите, с които са били в съвместното управление.

"Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира и това е резултат за големината на парламентарната им група, но когато тръгваш с партньори на дълъг път или искаш той да бъде дълъг, темпото се определя не само от един", поясни Киселова.

На въпрос от какво е продиктувана смяната на председателя на парламентарната група на "БСП - Обединена левица", Наталия Киселова отговори така:

"В рамките на парламентарната група и на дейността на Народното събрание си е имало ред, по който се вземат решения. И това се определя от ръководството на групата и на Изпълнителното бюро. И от тук господинът Зарков предложи да има разговор за ръководството на групата и с господин Стойнев са преценили, че той трябва да се оттегли като ръководител на групата и да остане само заместник-председател. Това показва един стил, който мисля, че трябва да бъде пример не само вътре в левицата, но и за всички политически партии - да няма канибализъм, да няма самоизяждане, а да се стигне до това, когато има грешки, те да бъдат признавани."

Киселова разкритикува работата на правителството в оставка - определени политики, определени министри по определени теми и даде конкретен пример:

"В изминалата седмица да сте видели министър на ГЕРБ? Не. Какви са причините за скока на цените? Министърът на икономиката и индустрията не знае какъв е ръста на цените, каква е причината. Хората все пак не ядат само един вид хляб, но трябва да знаеш каква е причината, за да се покачва цената на стоки от първа необходимост. Министърът на вътрешните работи цяла седмица бил в чужбина. Заместник-министърът от квотата на БСП отговаря при положение, че това не му е в ресора."

Попитана дали виждат опция за коалиция с Румен Радев, Наталия Киселова подчерта, че това е въпрос, който трябва да се отправи към сегашния лидер на БСП Крум Зарков и към ръководството на коалицията. "БСП и обединената левица гледат на всеки като на конкурент в предстоящи избори, а когато минат изборите, може да се говори за посоката", добави тя.

Тя коментира и излязлата информация, че Борислав Гуцанов може да запази поста си на социален министър в служебния кабинет. Киселова заяви, че преди да приеме, той би трябвало да се консултира с ръководството на партията:

"В момента не бива никоя партия да се опитва да си присвои г-н Гюров, защото това може да им изиграе лоша шега, по-добре да му дадем малък аванс на доверие, за да може да избере такъв състав на правителство, което да не предизвика сериозни политически напрежения, за да могат съвместно с ЦИК да подготвят изборите. Отговорност на г-н Гюров е да избере, които ще са министри в служебния кабинет, ако има представител на БСП и има устав и ако става дума за г-н Гуцанов, аз не знам за това, той трябва да се съобрази с тях, т.е. трябва да има предварително консултиране с ръководството на партията."


  • 1 Град Козлодуй

    9 6 Отговор
    Днес за последно на дувара ,ще по-бозая на бай Амет овчаря ,и Мюмюн козаря ,на Стамат магаренцето ...

    Коментиран от #30

    09:28 15.02.2026

  • 2 Кога е било

    8 1 Отговор
    За парламента ще важи ли или само за будните (вярващите).

    09:38 15.02.2026

  • 3 Рижа ЛИСИЦА

    5 2 Отговор
    Това значи , че започва ПОСТЕНЕ ли ?
    Замислих се , бат Бойко като един ревностен християнин / поне така твърди на думи / , дали ще го спазва и ще е само на картофи , ориз и салати. Дано това му помогне и в края да е свалил килограми. Че са му много в повече и ще бере ядове със здравето . Ще го видим постил ли е след 56 дни.

    Коментиран от #5, #7

    09:41 15.02.2026

  • 4 Хмм

    2 1 Отговор
    Леки пости!

    09:42 15.02.2026

  • 5 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рижа ЛИСИЦА":

    Моята комшийка, Бог да я прости, и тримиреше (три дни без хляб и вода), и постеше, а беше много пълна, веднъж се загледах, изяде една чиния боб без запръжка с половин хляб и туршия, така че не е до месото, даже по една от диетите отслабват точно с месо

    09:45 15.02.2026

  • 6 Гост666

    4 1 Отговор
    Голямата диета преди тъпченето с агне за великия ден.

    09:46 15.02.2026

  • 7 Оги

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рижа ЛИСИЦА":

    Много се съмнявам, че дори и бат Данката ще пости. Да не говорим за някой друг.

    09:47 15.02.2026

  • 8 Хейт

    4 0 Отговор
    А това задължително ли е или кой както реши.

    09:47 15.02.2026

  • 9 Салмонела

    5 0 Отговор
    Чакаме мъдрия да напише нещо полезно . Какво казва църквата и какво точно се прави.

    09:51 15.02.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Днес за последно комунистите ядат месо😭... И спазвайки каноните на църквата се отдават на пости 🤣🤣🤣

    09:53 15.02.2026

  • 11 Сатанаил

    8 2 Отговор
    Ние от "Светият" продължаваме с месната диета. Постите са за вярващите !

    09:57 15.02.2026

  • 12 От ,, догодина"

    5 0 Отговор
    Няма да има ,, месни заговезни"

    09:57 15.02.2026

  • 13 Линда

    7 2 Отговор
    Много е хубава

    10:13 15.02.2026

  • 14 ма ДУРО

    6 0 Отговор
    Циганката умре и комунистите не могат да се нахвалят от себе си....

    10:14 15.02.2026

  • 15 пак манипулации

    4 0 Отговор
    вече почнаха и цели статии да подменят

    10:14 15.02.2026

  • 16 Боже мили ,

    12 1 Отговор
    как се е "разкрасила" само тая фалшива двуличница , без съвест и морал ! И тя на гърба на българските данъкоплатци стоварена

    10:15 15.02.2026

  • 17 Стенли

    11 0 Отговор
    Абе бая позахлеби тази госпожа и може би се надява на чудо бсп ново начало да влезе в следващия парламент и да продължи да захлебва 😁

    10:16 15.02.2026

  • 18 Рядко противна личност!

    11 2 Отговор
    Откъде успяват да ги доставят такива политически уроди? Не само БСП, всичките партии!☹️

    10:16 15.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1488

    9 2 Отговор
    мисирките не помнят
    учебниците не помнят

    но народа ще помни как туй нещо погреба бг лев

    10:17 15.02.2026

  • 21 какво е това на снимката

    10 1 Отговор
    Оле, ужас!

    10:17 15.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Град Симитли

    5 1 Отговор
    Гледате вие...собственото си погребение!

    10:22 15.02.2026

  • 24 Някой

    5 2 Отговор
    Прави ми добро впечатление, че Киселова използва дучичката "господин" за Гуцанов и другите бесепари, а не "другаря" Гуцанов.

    Коментиран от #28, #31

    10:24 15.02.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    БСП СЕГА СЪЩО ЩЕ СЕ ОПИТА ДА СЕ ОТКЪСНЕ ОТ ОПАШКАТА .... ЙОТОВА ЯКО ГИ Е НАБАРАЛА В КЬОШЕТО:)

    10:25 15.02.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП , ДЕМЕРДЖИЕВ И БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ .......................... ZЛОДЕИ и УБИЙЦИ НА "СЕКТАТА НА ПРОМЯНАТА" ........................... ФАКТ !

    10:26 15.02.2026

  • 27 Същата

    4 0 Отговор
    прасешка физиономия като на един друг подлец от червивата чалгарска сбирщина , алабалов - и той важничещ без стойност като нея . Жалка работа .

    10:27 15.02.2026

  • 28 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Обръщението "другар" се ползва от хора с леви убеждения. В БСП такива няма. Там са дами и господа - бизнесмени, капиталисти и обикновени п......сти.

    10:29 15.02.2026

  • 29 Дориана

    0 1 Отговор
    Крум Зарков се провали и допусна голяма грешка с избора на Киселова, което още повече ще отблъсне
    избирателите. БСП ОЛ е предателска партия, която подкрепяше мафията, корупцията , пълзящата диктатура и зависимите институции по нареждане на Борисов и Пеевски. БСП ОЛ. излизат от Парламента падат надолу под 2 %.

    Коментиран от #32

    10:29 15.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Те червените

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    срама нямат , за лични облаги - на майка си лельо викат ! И в "господа" се само произвеждат и в какво ли не !

    10:31 15.02.2026

  • 32 Данъкоплатец

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Работил до 2012-та година в Холивуд
    заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    10:32 15.02.2026

