Рецепта на деня: Отворен бюрек с кайма

Необходими продукти:

брашно - 500 г;

суха мая - 7 г;

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

олио - 50 мл;

топла вода - 300 мл.

За плънката:

кайма - 400 г;

лук - 1 голяма глава;

домат - 1 бр.;

червена чушка - 1/2 бр.;

магданоз - 2 с.л.;

олио - 2 с.л.;

сол и черен пипер на вкус;

червен пипер - 1 ч.л.;

кимион - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

В купа се смесват топлата вода, захарта и сухата мая. Оставя се за около 5-10 минути, докато се активира и се появи лека пяна на повърхността.

В дълбок съд се изсипва брашното и се добавят солта и олиото. Към тях се прибавя активираната мая и се замесва меко и гладко тесто.

Меси се около 8-10 минути, докато стане еластично и нелепнещо. Тестото се покрива и се оставя на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.

През това време се приготвя плънката. В купа се смесват каймата, ситно нарязаният лук, доматът, чушката, магданозът и подправките. Добавя се олиото и всичко се разбърква добре. Плънката остава сурова - тя ще се изпече заедно с тестото.

Втасалото тесто се разделя на 8-10 равни топки. Всяка топка се разточва на овал или правоъгълник с дебелина около 5-6 мм. Върху всяка основа се разпределя равномерно от месната смес, като се оставя около 1-1.5 см свободен ръб.

Краищата на тестото леко се подвиват навътре, за да се оформи характерната рамка, която задържа плънката.

Бюреците се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Оставят се да починат още 10-15 минути.

Фурната се загрява предварително на 220°C. Пекат се в средата на фурната около 18-20 минути, докато тестото стане златисто, а месото - добре изпечено.

След изваждане може леко да се намажат краищата с малко масло за допълнителна мекота. Оставят се да починат 5 минути и се сервират топли, пише gotvach.bg.