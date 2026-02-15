Новини
15 Февруари, 2026 10:05

Топъл, сочен и изключително вкусен

Рецепта на деня: Отворен бюрек с кайма - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 500 г;
  • суха мая - 7 г;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • олио - 50 мл;
  • топла вода - 300 мл.

За плънката:

  • кайма - 400 г;
  • лук - 1 голяма глава;
  • домат - 1 бр.;
  • червена чушка - 1/2 бр.;
  • магданоз - 2 с.л.;
  • олио - 2 с.л.;
  • сол и черен пипер на вкус;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • кимион - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

В купа се смесват топлата вода, захарта и сухата мая. Оставя се за около 5-10 минути, докато се активира и се появи лека пяна на повърхността.

В дълбок съд се изсипва брашното и се добавят солта и олиото. Към тях се прибавя активираната мая и се замесва меко и гладко тесто.

Меси се около 8-10 минути, докато стане еластично и нелепнещо. Тестото се покрива и се оставя на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.

През това време се приготвя плънката. В купа се смесват каймата, ситно нарязаният лук, доматът, чушката, магданозът и подправките. Добавя се олиото и всичко се разбърква добре. Плънката остава сурова - тя ще се изпече заедно с тестото.

Втасалото тесто се разделя на 8-10 равни топки. Всяка топка се разточва на овал или правоъгълник с дебелина около 5-6 мм. Върху всяка основа се разпределя равномерно от месната смес, като се оставя около 1-1.5 см свободен ръб.

Краищата на тестото леко се подвиват навътре, за да се оформи характерната рамка, която задържа плънката.

Бюреците се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Оставят се да починат още 10-15 минути.

Фурната се загрява предварително на 220°C. Пекат се в средата на фурната около 18-20 минути, докато тестото стане златисто, а месото - добре изпечено.

След изваждане може леко да се намажат краищата с малко масло за допълнителна мекота. Оставят се да починат 5 минути и се сервират топли, пише gotvach.bg.







  • 1 Хасковски каунь

    3 2 Отговор
    Турско пиде

    Коментиран от #2

    10:11 15.02.2026

  • 2 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Точно това щях да отбележа и аз. Класическо пиде.
    Само ми се иска да питам авторката, дали може със СВИНСКА кайма да се прави, щото не е уточнила.

    10:23 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бесте сабри, бтв

    1 0 Отговор
    все пак е местни заговезни и трябва всяко бг семейство да има курбан за здраве и берекет

    10:26 15.02.2026