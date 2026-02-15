Рецепта на деня: Отворен бюрек с кайма

Необходими продукти:
- брашно - 500 г;
- суха мая - 7 г;
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- олио - 50 мл;
- топла вода - 300 мл.
За плънката:
- кайма - 400 г;
- лук - 1 голяма глава;
- домат - 1 бр.;
- червена чушка - 1/2 бр.;
- магданоз - 2 с.л.;
- олио - 2 с.л.;
- сол и черен пипер на вкус;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- кимион - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
В купа се смесват топлата вода, захарта и сухата мая. Оставя се за около 5-10 минути, докато се активира и се появи лека пяна на повърхността.
В дълбок съд се изсипва брашното и се добавят солта и олиото. Към тях се прибавя активираната мая и се замесва меко и гладко тесто.
Меси се около 8-10 минути, докато стане еластично и нелепнещо. Тестото се покрива и се оставя на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.
През това време се приготвя плънката. В купа се смесват каймата, ситно нарязаният лук, доматът, чушката, магданозът и подправките. Добавя се олиото и всичко се разбърква добре. Плънката остава сурова - тя ще се изпече заедно с тестото.
Втасалото тесто се разделя на 8-10 равни топки. Всяка топка се разточва на овал или правоъгълник с дебелина около 5-6 мм. Върху всяка основа се разпределя равномерно от месната смес, като се оставя около 1-1.5 см свободен ръб.
Краищата на тестото леко се подвиват навътре, за да се оформи характерната рамка, която задържа плънката.
Бюреците се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Оставят се да починат още 10-15 минути.
Фурната се загрява предварително на 220°C. Пекат се в средата на фурната около 18-20 минути, докато тестото стане златисто, а месото - добре изпечено.
След изваждане може леко да се намажат краищата с малко масло за допълнителна мекота. Оставят се да починат 5 минути и се сервират топли, пише gotvach.bg.
1 Хасковски каунь
Коментиран от #2
10:11 15.02.2026
2 Механик
До коментар #1 от "Хасковски каунь":Точно това щях да отбележа и аз. Класическо пиде.
Само ми се иска да питам авторката, дали може със СВИНСКА кайма да се прави, щото не е уточнила.
10:23 15.02.2026
4 бесте сабри, бтв
10:26 15.02.2026