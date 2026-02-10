Новини
Динамо Букурещ и Георги Миланов спряха устрема на лидера в Румъния

10 Февруари, 2026 11:27 557 0

  • динамо букурещ-
  • георги миланов -
  • университатя крайова-
  • румънската лига 1

Българският футболист се появи на терена в 84-ата минута

Динамо Букурещ и Георги Миланов спряха устрема на лидера в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Динамо Букурещ, с българския национал Георги Миланов в състава си, измъкна ценна точка срещу водача Университатя Крайова, завършвайки 1:1 в напрегнат двубой от 26-ия кръг на румънската Лига 1.

Срещата на стадион „Динамо“ предложи истински спектакъл за феновете. Домакините, известни като „червените кучета“, откриха резултата в 51-ата минута чрез Алберто Соро, който се разписа след отлична атака. Гостите от Крайова обаче не се предадоха и само десетина минути по-късно Асад Ал Хамлави възстанови равенството, с което върна интригата в мача.

Георги Миланов се появи на терена в 84-ата минута, заменяйки Даниел Армстронг, и внесе свежест в средата на терена, но времето не бе достатъчно, за да промени развоя на срещата.

След този резултат Университатя Крайова запазва лидерската си позиция с 50 точки, но преднината им е минимална. Динамо Букурещ и Рапид Букурещ делят второто място с по 49 точки, което обещава ожесточена битка за върха в следващите кръгове.


