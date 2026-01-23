Новини
Бъдещето на Даю Упамекано в Байерн остава неясно: Реал и ПСЖ дебнат за подписа му

Бъдещето на Даю Упамекано в Байерн остава неясно: Реал и ПСЖ дебнат за подписа му

23 Януари, 2026

„Изчакваме неговото решение", сподели спортният директор на Байерн - Макс Еберл

Бъдещето на Даю Упамекано в Байерн остава неясно: Реал и ПСЖ дебнат за подписа му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен все още не е взел окончателно решение относно продължаването на договора на защитника Даю Упамекано, чийто контракт изтича в края на настоящия сезон. Френският национал, който се превърна в основна фигура в отбраната на баварците, е обект на сериозен интерес от страна на европейските колоси Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

Макс Еберл, спортният директор на Байерн, внесе яснота по темата, като категорично отрече появилите се слухове за постигната договорка с Упамекано.

„Не сме обявявали, че сме се разбрали за нов договор. Изчакваме неговото решение и това е единственото, което има значение в момента“, подчерта Еберл пред медиите.

27-годишният бранител пристигна на „Алианц Арена“ през 2021 година, след като Байерн плати 43 милиона евро на РБ Лайпциг за правата му. Ако не се стигне до споразумение за удължаване на престоя му, Упамекано ще може да напусне германския шампион като свободен агент през лятото – сценарий, който със сигурност ще раздвижи трансферния пазар.

Самият футболист не изглежда притеснен от ситуацията. „Не усещам напрежение. Надявам се скоро да намерим решение, но не съм си поставил краен срок“, сподели наскоро Упамекано.

От пристигането си в Мюнхен, футболистът е изиграл 176 мача и е реализирал 6 попадения с екипа на баварците. На международната сцена, защитникът има 35 мача за националния отбор на Франция, като дебютира през 2020 година и оттогава се утвърди като важна част от селекцията на „петлите“.


