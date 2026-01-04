Английски интерес към Марин Петков

Младата звезда на Левски Марин Петков привлича вниманието на чуждестранни скаути, като според последни информации от Острова, именно представители на английския Норич Сити са наблюдавали изявите му през изминалия сезон.

Макар че към момента няма официални разговори за евентуален трансфер, интересът към българския национал е очевиден.

Според публикации в българската спортна преса, включително „Мач Телеграф“, скаути на „канарчетата“ са посетили не само София, но и други градове, за да следят отблизо развитието на Петков. Въпреки че младият нападател е оставил добри впечатления с представянето си, все още не е ясно дали Норич ще отправи конкретна оферта към „сините“.

Любопитен факт е, че Левски вече има успешна сделка с английския клуб. През лятото Хосе Кордоба премина в Норич срещу внушителната сума от 3,5 милиона евро – трансфер, който се нарежда на второ място по стойност в историята на столичния гранд, непосредствено след рекорда на Георги Иванов.

Кордоба вече записа девет мача във второто ниво на английския футбол – Чемпиъншип, и се утвърждава като важна част от състава на „жълто-зелените“. Дали Марин Петков ще последва пътя на своя бивш съотборник и ще заиграе на Албиона, предстои да разберем.