Джани Инфантино с топли думи за 60-ия рожден ден на Христо Стоичков

Вълнуващ юбилей за българската футболна звезда Христо Стоичков не остана незабелязан от най-високо ниво в световния футбол. Президентът на ФИФА - Джани Инфантино се присъедини към множеството поздравления, отправени към легендарния №8, който вчера отпразнува своя 60-и рожден ден.
В специално послание, публикувано в социалните мрежи, Инфантино изрази дълбокото си уважение към Стоичков, определяйки го като "истинска легенда на българския, европейския и световния футбол".
Президентът на ФИФА не пропусна да припомни златните мигове от кариерата на "Камата" – спечелената "Златна топка" и незабравимото му представяне на Мондиал '94, когато България покори сърцата на милиони фенове по цял свят.
"Честит рожден ден, скъпи приятелю! Ти си не само велик футболист, но и невероятен човек. Като посланик на FIFA Football for Schools продължаваш да вдъхновяваш и възпитаваш младите поколения, предавайки им ценностите на най-популярната игра", написа Инфантино, като към поздрава добави и специално видео.
Сърдечните думи на президента на ФИФА са поредното признание за огромния принос на Христо Стоичков към развитието на футбола у нас и по света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аман
Коментиран от #7
16:42 09.02.2026
2 Сатана Z
- Buenos Dias, senior.
- Buenos Aires.,цървули - отвръща нашия
Коментиран от #8
16:46 09.02.2026
3 Иван Кръстев
16:50 09.02.2026
4 Зъгрсад
16:51 09.02.2026
5 Кафлан
16:58 09.02.2026
6 Е па
17:07 09.02.2026
7 Явно
До коментар #1 от "аман":бъркаш! Ицо майонезата не е на щанд лютеници!
17:09 09.02.2026
8 Глупак!, Кампос няма
До коментар #2 от "Сатана Z":нищо общо с Аржентина. Той е мексиканец и живее в Мексико Сити.
17:10 09.02.2026
9 анонимен
Коментиран от #11
17:35 09.02.2026
10 анонимен
17:41 09.02.2026
11 манорибен
До коментар #9 от "анонимен":хаха анонимен, не съм се смял така отдавна, благодаря :К
18:01 09.02.2026
12 АМАН
18:32 09.02.2026
13 СКРИЙ СЕ
18:39 09.02.2026
14 Бако
18:55 09.02.2026
15 Какъв филм, какви пет лева
18:55 09.02.2026
16 Тренер
19:09 09.02.2026