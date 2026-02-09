Новини
Джани Инфантино с топли думи за 60-ия рожден ден на Христо Стоичков

Джани Инфантино с топли думи за 60-ия рожден ден на Христо Стоичков

9 Февруари, 2026 16:41

"Честит рожден ден, скъпи приятелю!", написа президентът на ФИФА

Джани Инфантино с топли думи за 60-ия рожден ден на Христо Стоичков - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващ юбилей за българската футболна звезда Христо Стоичков не остана незабелязан от най-високо ниво в световния футбол. Президентът на ФИФА - Джани Инфантино се присъедини към множеството поздравления, отправени към легендарния №8, който вчера отпразнува своя 60-и рожден ден.

В специално послание, публикувано в социалните мрежи, Инфантино изрази дълбокото си уважение към Стоичков, определяйки го като "истинска легенда на българския, европейския и световния футбол".

Президентът на ФИФА не пропусна да припомни златните мигове от кариерата на "Камата" – спечелената "Златна топка" и незабравимото му представяне на Мондиал '94, когато България покори сърцата на милиони фенове по цял свят.

"Честит рожден ден, скъпи приятелю! Ти си не само велик футболист, но и невероятен човек. Като посланик на FIFA Football for Schools продължаваш да вдъхновяваш и възпитаваш младите поколения, предавайки им ценностите на най-популярната игра", написа Инфантино, като към поздрава добави и специално видео.

Сърдечните думи на президента на ФИФА са поредното признание за огромния принос на Христо Стоичков към развитието на футбола у нас и по света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аман

    11 1 Отговор
    от лютеници кауфланд.

    Коментиран от #7

    16:42 09.02.2026

  • 2 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Стоичков е на посещение на своя приятел Хорхе Кампос. Когато Камата пристига на летището в Аржентина е посрещнат с думите:
    - Buenos Dias, senior.
    - Buenos Aires.,цървули - отвръща нашия

    Коментиран от #8

    16:46 09.02.2026

  • 3 Иван Кръстев

    10 3 Отговор
    За Стоичков народа започва да мисли така, както мисли за Пеевски и Борисов.

    16:50 09.02.2026

  • 4 Зъгрсад

    8 0 Отговор
    подписвам всичко! и топки, и тениски, и лютенички, и торти!

    16:51 09.02.2026

  • 5 Кафлан

    7 1 Отговор
    Тоа да нема рожденден, що не съобщават по медиите

    16:58 09.02.2026

  • 6 Е па

    6 1 Отговор
    Честит рожден ден на Ицо майонезата!

    17:07 09.02.2026

  • 7 Явно

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "аман":

    бъркаш! Ицо майонезата не е на щанд лютеници!

    17:09 09.02.2026

  • 8 Глупак!, Кампос няма

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    нищо общо с Аржентина. Той е мексиканец и живее в Мексико Сити.

    17:10 09.02.2026

  • 9 анонимен

    8 0 Отговор
    От Кауфланд съобщиха че дават щанд на Стоичков да продава лютеница, и да дава автографи като чичкото от Кауфланд. Всички деца го познават като чичкото от Кауфланд.

    Коментиран от #11

    17:35 09.02.2026

  • 10 анонимен

    7 2 Отговор
    Този човек каза - "България за мен не означава нищо" ,отрече се в едно интервю и от родителите си. Сърдеше се,че трябва да плаща данъци в България.Шофираше джип със син буркан.Рекламира хазарт! Ходи до Африка да гърми по антилопи и жирафи.До ден днешен изисква да му се кланяш от сутрин до вечер.Не търпи никаква критика,дори градивна.Винаги е прав! Винаги е неотценен!

    17:41 09.02.2026

  • 11 манорибен

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "анонимен":

    хаха анонимен, не съм се смял така отдавна, благодаря :К

    18:01 09.02.2026

  • 12 АМАН

    5 1 Отговор
    ЦЪРВУЛА ВТРЪСНА. БРУТАЛНА НАТРАПВАНЕ ПРЕКАЛЕНО ЗАВУНЯ.

    18:32 09.02.2026

  • 13 СКРИЙ СЕ

    5 1 Отговор
    ИЗВИНИ СЕ ЗА ПОШЛОСТИТЕ И ХРАЧКИТЕ КОИТО СИ БЪЛВАЛ СРЕЩУ НАРОДА СИ. ТЕЛЕВИЗИИТЕ ПОМНЯТ. ДВУЛИЧИЕТО ТИ Е НА МУТРАТА. СЕЛСКИ ХИТРЕЦ.

    18:39 09.02.2026

  • 14 Бако

    0 4 Отговор
    Абе, шушляци де коментирате...кои сте вие бе, кво сте постигнали? Пълните си задниците от Кауфланд, мауфланд и т.н., по далеч от носовете си не виждате, ма тръгнали да коментират, типично комплексарско..., а най-вероятно и футбол не сте играли.

    18:55 09.02.2026

  • 15 Какъв филм, какви пет лева

    4 0 Отговор
    НАП ще го стопли скоро. Не си е плащал данъците с години. Нито за спортната марка, нито за рекламите, нито за участието в болницата, нито за участието в ЦСКА. Плаща си данъците за имота в Испания, а в България се прави на ударен, че не упражнява търговска дейност. Стоичков има да плаща поне три милиона евро данъци към фиска, а НАП мълчи. Нали уж даваха награда ако посочиш нередовен платец, който дължи, хайде чакам от половин година.

    18:55 09.02.2026

  • 16 Тренер

    3 0 Отговор
    Дядката да си сяда на задника и да не се натрапва на хората.Спортни успехи като неговите има хиляди ежедневно по цял свят.Циганска работа.

    19:09 09.02.2026

