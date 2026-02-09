Джани Инфантино с топли думи за 60-ия рожден ден на Христо Стоичков

Вълнуващ юбилей за българската футболна звезда Христо Стоичков не остана незабелязан от най-високо ниво в световния футбол. Президентът на ФИФА - Джани Инфантино се присъедини към множеството поздравления, отправени към легендарния №8, който вчера отпразнува своя 60-и рожден ден.

В специално послание, публикувано в социалните мрежи, Инфантино изрази дълбокото си уважение към Стоичков, определяйки го като "истинска легенда на българския, европейския и световния футбол".

Президентът на ФИФА не пропусна да припомни златните мигове от кариерата на "Камата" – спечелената "Златна топка" и незабравимото му представяне на Мондиал '94, когато България покори сърцата на милиони фенове по цял свят.

"Честит рожден ден, скъпи приятелю! Ти си не само велик футболист, но и невероятен човек. Като посланик на FIFA Football for Schools продължаваш да вдъхновяваш и възпитаваш младите поколения, предавайки им ценностите на най-популярната игра", написа Инфантино, като към поздрава добави и специално видео.

Сърдечните думи на президента на ФИФА са поредното признание за огромния принос на Христо Стоичков към развитието на футбола у нас и по света.