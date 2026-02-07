Илиан Илиев: Можеше да сме с малко по-голямо самочувствие

Треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след нулевото равенство в дербито на Варна със Спартак. Специалистът сподели, че е доволен от желанието на своите футболисти, но отчете, че им липсва самочувствие пред гола.

"Причината е, че не вкарваме гол. Влизането ни в мача беше добро, държахме топката. От желанието на футболистите и създадените ситуации не мога да не съм доволен. Можеше да сме с малко по-голямо самочувствие. Имахме такива ситуации, ако имаш малко повече самочувствие, ще ги вкараш. И Сидни, и испанецът. Желанието на нашето футболисти е добро, не мога да имам претенции. Спартак играха на контраатака. В последните 30 метра трябва да имаме малко повече самочувствие, за да оправяме удари и да бележим", започна Илиев.

"Ние имаме резерва. Жоро Лазаров беше болен и контузен. Той може да даде малко повече в завършващата фаза. Сидни също може повече. За нови попълнения трудна работа. Трябва да работим с тези хора. Имахме много млади момчетата на пейката. Ако Васко Панайотов е с тежка контузия, ще трябва да разчитаме на тях. Той сега отива на преглед. Може би отпада със сигурност за следващия месец, дано да няма скъсани връзки", каза треньорът на Черно море.