Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиан Илиев: Можеше да сме с малко по-голямо самочувствие

Илиан Илиев: Можеше да сме с малко по-голямо самочувствие

7 Февруари, 2026 15:33 623 1

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • черно море-
  • спартак варна

Влизането ни в мача беше добро, държахме топката

Илиан Илиев: Можеше да сме с малко по-голямо самочувствие - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след нулевото равенство в дербито на Варна със Спартак. Специалистът сподели, че е доволен от желанието на своите футболисти, но отчете, че им липсва самочувствие пред гола.

"Причината е, че не вкарваме гол. Влизането ни в мача беше добро, държахме топката. От желанието на футболистите и създадените ситуации не мога да не съм доволен. Можеше да сме с малко по-голямо самочувствие. Имахме такива ситуации, ако имаш малко повече самочувствие, ще ги вкараш. И Сидни, и испанецът. Желанието на нашето футболисти е добро, не мога да имам претенции. Спартак играха на контраатака. В последните 30 метра трябва да имаме малко повече самочувствие, за да оправяме удари и да бележим", започна Илиев.

"Ние имаме резерва. Жоро Лазаров беше болен и контузен. Той може да даде малко повече в завършващата фаза. Сидни също може повече. За нови попълнения трудна работа. Трябва да работим с тези хора. Имахме много млади момчетата на пейката. Ако Васко Панайотов е с тежка контузия, ще трябва да разчитаме на тях. Той сега отива на преглед. Може би отпада със сигурност за следващия месец, дано да няма скъсани връзки", каза треньорът на Черно море.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На селската седенка

    2 0 Отговор
    нула на нула

    15:38 07.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове