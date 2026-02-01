ЦСКА 1948 завърши с убедителна победа над Гангуон лагера в Турция

Футболистите на ЦСКА 1948 сложиха точка на турския си лагер с категоричен успех. В последната си контрола „червените“ разгромиха корейския Гангуон с 3:0.

Първото полувреме премина без попадения, но след почивката българският тим вдигна оборотите. В 49-ата минута Бернардо Коуто откри резултата с прецизен удар с глава след центриране отдясно. Двадесет минути по-късно Атанас Илиев се възползва от отличен пас, излезе очи в очи с вратаря и хладнокръвно удвои преднината. Крайното 3:0 оформи Адама Траоре в 86-ата минута, след като засече с глава центриране от корнер.

Турският лагер на ЦСКА 1948 бе изпълнен с предизвикателства и силни съперници. Тимът стартира с поражение 1:2 от Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, след което последваха загуби от Рапид Букурещ и ЛАСК Линц със същия резултат. В следващите проверки „червените“ записаха равенство 1:1 с Ягелония, минимална загуба 0:1 от Спартак Търнава, победа 2:1 над Слован Братислава и реми 1:1 с Борац Баня Лука.

Първото изпитание за ЦСКА 1948 в шампионата ще бъде гостуване на Монтана в петък, 2 февруари, от 15:15 часа.