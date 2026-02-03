Илияна Йотова започва консултациите с парламентарните партии за избор на служебен премиер

Преди да обяви кого ще назначи за служебен премиер, президентът Илияна Йотова ще разговаря поотделно с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Консултациите започват днес с първите две най-големи формации. В 11 ч. е срещата с представителите на ГЕРБ-СДС. В 13:30 ч. на "Дондуков" 2 са поканени от втората по численост парламентарна група "Продължаваме промяната-Демократична България".



Президентът разговаря поотделно с 10 възможни кандидати за служебен премиер миналата седмица. Петима потвърдиха, че са готови да оглавят временно правителство: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.



"Тези, които казаха да, за тях говорихме. От моя страна бяха поставени въпроси - как смятат да преодолеят всички проблеми, така че да няма пак касирани избори", каза Йотова.



Преди да обяви решението си на кого ще възложи да състави служебен кабинет тя ще проведе консултации и с парламентарните групи:



"Изборът на следващия служебен министър-председател е избор на Народното събрание. Те гласуваха тези промени в Конституцията. За мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен."



Разговорите започват с най-голямата парламентарна група. От ГЕРБ-СДС изразиха надежда служебният кабинет да бъде неутрален. Деница Сачева, заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС:



"Надявам се г-жа Йотова да направи абсолютно неутрална архитектура на служебното правителство. ГЕРБ няма да дава никакви съвети, нито за това кой да бъде служебен премиер, нито кой да бъде служебен министър."



Втората среща на „Дондуков“ 2 днес е с "Продължаваме промяната-Демократична България". На консултациите те ще поискат бъдещият служебен министър на правосъдието да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Божидар Божанов, заместник-председател на парламентарната група на ПП-ДБ:



"От имената, които са на масата, единственият, който не е свързан с Пеевски, е г-н Гюров."



От "Възраждане", които отказаха да участват в консултациите при президента, посочиха кой, според тях, е подходящ за служебен премиер. Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на "Възраждане":



"Най-приемлив е Андрей Гюров."



В следващите дни предстоят срещи и с останалите парламентарни групи. След консултациите Илияна Йотова ще обяви на кого ще възложи да състави служебно правителство.