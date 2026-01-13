Арда Кърджали обяви четири контроли в Турция

Отборът на Арда Кърджали заминава за Турция на 18 януари, където ще се проведе втората част от зимната подготовка, съобщиха от клуба.

Там играчите на Александър Тунчев ще имат 4 контролни срещи. На 20-ти януари срещу украинския първодивизионен Кудривка, на 23-ти срещу полския Вечиста Краков, на 26-ти януари срещу руския УФА и на 29-ти с узбекистанския Нефтчи Фаргона.

На 15-ти януари Арда ще изиграе контрола с Левски Карлово от 11:30 в Брацигово, като по този начин ще приключи първата част от подготовката.