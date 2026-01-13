Новини
Арда Кърджали обяви четири контроли в Турция

Арда Кърджали обяви четири контроли в Турция

13 Януари, 2026

Тимът ще отпътува на 18 януари

Арда Кърджали обяви четири контроли в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Арда Кърджали заминава за Турция на 18 януари, където ще се проведе втората част от зимната подготовка, съобщиха от клуба.

Там играчите на Александър Тунчев ще имат 4 контролни срещи. На 20-ти януари срещу украинския първодивизионен Кудривка, на 23-ти срещу полския Вечиста Краков, на 26-ти януари срещу руския УФА и на 29-ти с узбекистанския Нефтчи Фаргона.

На 15-ти януари Арда ще изиграе контрола с Левски Карлово от 11:30 в Брацигово, като по този начин ще приключи първата част от подготовката.


