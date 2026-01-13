Тиери Анри с остра критика: Футболистите са поели юздите в Реал Мадрид

Уволнението на Шаби Алонсо като треньор на Реал Мадрид продължава да предизвиква реакции от футболния свят.

Френската легенда Тиери Анри, който е бивш играч на Барселона, се присъедини към хора от критики, без да се поколебае да осъди уволнението и философията на Флорентино Перес за липса на търпение към треньорите си.

„Винаги ми се струва нелепо, че един мениджър може да има проблеми след 6 месеца на работа. Но, знаете ли, в клуб от нивото на Реал Мадрид или Барса, можеш да се събудиш и да чуеш лоши новини. Нещата могат да се променят и се променят. Намирам го за абсурдно“, коментира Анри пред CBS.

Според него, Шаби Алонсо не отговаря на профила на успешен треньор в Реал Мадрид, където играчите са тези, които управляват. „Не мисля, че трябва да задават въпроси на треньора. За някои той тренира твърде много и не управлява достатъчно добре съблекалнята. Не съм съгласен, но така стоят нещата. Съжалявам за Шаби Алонсо, защото можете да видите какво направи с Леверкузен, когато имаше шанса да тренира отбор, в който играчите се вслушват в него“, коментира французинът.

Анри също не се поколеба да сравни ситуацията с треньорите в Барселона с тази в Реал Мадрид: „В Барселона оставят играчите да бъдат играчи. Там обучават треньори. Имат стил на игра, който трябва да се уважава. В Реал Мадрид подходът е различен. Там 90% влияние имат играчите, а 10% - треньорът. Трябва да им позволиш да поемат юздите. Понякога егото се намесва и нещата се усложняват".