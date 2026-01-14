Янаки Милев с победа над колумбиец в Турция

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара. Българският тенисист, който участва с „уайлд кард", стартира с двусетова победа – 7:5, 6:2 над Самуел Алехандро Линде Паласиос от Колумбия. Двубоят продължи час и 42 минути.

Милев изостана с 1:3 в началото на първия сет, но бързо намери ритъма си, изравни за 3:3 и след 4:5 спечели три поредни гейма, за да затвори частта при 7:5.

Във втория сет националът на България за Купа „Дейвис" наложи контрол още от самото начало, поведе с 3:0, а след 3:2 реализира нова серия от три последователни гейма и си осигури място във втория кръг.

В следващия си мач Милев ще играе срещу втория поставен в схемата Андрей Недич (Босна и Херцеговина).



През миналата седмица Янаки Милев записа още един силен резултат, като стана вицешампион на двойки на друг турнир в Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.