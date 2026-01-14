Тотнъм привлече Конър Галахър

Тотнъм официално обяви трансфера на Конър Галахър, който пристига от Атлетико Мадрид и ще носи бялата фланелка през следващите сезони.

Галахър, който е израснал в академията на Челси, се утвърди като ключова фигура в средата на терена. След като през лятото на 2024 година премина в Атлетико Мадрид, 25-годишният футболист записа 27 двубоя във всички турнири, отбелязвайки 3 попадения и подавайки за още един гол.

Впечатляващата му статистика и постоянство на терена не останаха незабелязани от ръководството на Тотнъм.

Във Висшата лига Галахър вече има солиден опит – 136 мача, в които е реализирал 18 гола и е асистирал за още 13.

С присъединяването си към Тотнъм, английският национал ще внесе свежест, креативност и борбеност в халфовата линия на отбора. Очаква се Галахър да се превърне в основен двигател на "шпорите" в битката за челните позиции в английския елит.