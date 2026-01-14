Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм привлече Конър Галахър

Тотнъм привлече Конър Галахър

14 Януари, 2026 22:18 438 0

  • тотнъм -
  • трансфер-
  • конър галахър-
  • атлетико мадрид

Английският национал подсилва халфовата линия на "шпорите"

Тотнъм привлече Конър Галахър - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тотнъм официално обяви трансфера на Конър Галахър, който пристига от Атлетико Мадрид и ще носи бялата фланелка през следващите сезони.

Галахър, който е израснал в академията на Челси, се утвърди като ключова фигура в средата на терена. След като през лятото на 2024 година премина в Атлетико Мадрид, 25-годишният футболист записа 27 двубоя във всички турнири, отбелязвайки 3 попадения и подавайки за още един гол.

Впечатляващата му статистика и постоянство на терена не останаха незабелязани от ръководството на Тотнъм.

Във Висшата лига Галахър вече има солиден опит – 136 мача, в които е реализирал 18 гола и е асистирал за още 13.

С присъединяването си към Тотнъм, английският национал ще внесе свежест, креативност и борбеност в халфовата линия на отбора. Очаква се Галахър да се превърне в основен двигател на "шпорите" в битката за челните позиции в английския елит.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ