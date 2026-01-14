Новини
Наполи в застой: Трето поредно равенство за шампионите в Серия А

14 Януари, 2026 21:42 314 0

Мачът с Парма завърши без попадения

Наполи в застой: Трето поредно равенство за шампионите в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Надпреварата в италианската Серия А донесе нова доза изненади, след като Наполи не успя да надделее над Парма и завърши при нулево равенство на „Стадио Марадона“. Това бе трети пореден хикс за неаполитанците, които продължават да търсят формата си в шампионата.

Домакините излязоха на терена без шестима от основните си футболисти, а наставникът Антонио Конте наблюдаваше срещата от трибуните заради наказание. Въпреки кадровите проблеми, „партенопеите“ демонстрираха желание за победа, но късметът и отличната игра на вратаря на Парма – Филипо Риналди, им обърнаха гръб.

Още в 11-ата минута Скот Мактоминей разтърси мрежата на гостите, но радостта на феновете бе кратка – след дълъг ВАР преглед попадението бе отменено заради засада. До почивката Наполи създаде още две отлични възможности чрез Алесандро Бонджорно и Расмус Хьойлунд, но Риналди се намеси решително и запази резултата непроменен.

В началото на второто полувреме съдията Микаел Фабри бе призован да прегледа ситуация за евентуална дузпа в полза на домакините, но след консултация с ВАР реши да не отсъжда наказателен удар, което предизвика бурни реакции сред тифозите на Наполи.

В 65-ата минута капитанът Джовани Ди Лоренцо бе близо до гола, но ударът му с глава премина над вратата. Последваха още няколко опита на Мактоминей и Лоботка, но Риналди отново бе на висота.

След този резултат Наполи остава на трето място с 40 точки след 20 изиграни срещи, докато лидерът Интер е с 43 точки и мач по-малко. Парма, воден от Карлос Куеста, заема 14-ата позиция с 22 точки и продължава битката за оцеляване.



Standings provided by Sofascore


