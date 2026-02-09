Новини
Бруно Фернандеш разпали слуховете за преминаване на Коул Палмър от Челси в Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш разпали слуховете за преминаване на Коул Палмър от Челси в Манчестър Юнайтед

9 Февруари, 2026 17:05

Трансферната сага около футболиста на "сините" тепърва ще държи феновете в напрежение

Бруно Фернандеш разпали слуховете за преминаване на Коул Палмър от Челси в Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от нови спекулации заля английските медии, след като капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш публично засипа с похвали звездата на Челси - Коул Палмър. Португалският плеймейкър не пропусна да изрази възхищението си под публикация на младия нападател в социалните мрежи, което моментално разпали слуховете за евентуален трансфер на Палмър на "Олд Трафорд".

След като 23-годишният Палмър блесна с впечатляващ хеттрик при победата на "сините" над Уулвърхемптън с 3:1, той сподели в профила си кадри от празнуването на головете, придружени с посланието: "Просто се наслаждавам".

Именно под този пост Фернандеш написа лаконично, но многозначително: "Какъв играч!", добавяйки и аплодисменти с емотикони – жест, който не остана незабелязан от феновете и футболните анализатори.

Любопитен детайл е, че още от дете Коул Палмър е бил запален почитател на Манчестър Юнайтед, което допълнително подхранва надеждите на "червените дяволи" за евентуално привличане на английския национал.

През последните седмици британските спортни издания не спират да обсъждат възможността Палмър да облече екипа на Юнайтед, а коментарът на Фернандеш само наля масло в огъня. Самият Палмър обаче запази хладнокръвие и с усмивка отговори на въпросите за бъдещето си: "Не обръщам внимание на глупостите, които се пишат за мен", заяви той, оставяйки вратата отворена за всякакви сценарии.


