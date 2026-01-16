Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аугсбург изпусна трите точки срещу Унион

Аугсбург изпусна трите точки срещу Унион

16 Януари, 2026 06:52 398 0

  • аугсбург -
  • унион берлин-
  • бундеслига

Гостите от Берлин изравниха в края на мача

Аугсбург изпусна трите точки срещу Унион - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аугсбург не успя да се възползва от численото си предимство и завършиха 1:1 срещу Унион (Берлин) в среща от 17-ия кръг на германската Бундеслига.

Пред погледа на 27 267 ентусиазирани фенове, Аугсбург поведе в резултата буквално в последните секунди на първото полувреме. Алекси Клод-Морис се разписа и даде предимство на своя тим, вдъхвайки надежда за ценна победа.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В 89-ата минута Унион остана с човек по-малко, след като Дерик Кьон получи директен червен картон. Въпреки това, берлинчани не се предадоха и показаха характер. В добавеното време на срещата резервата Марин Любичич се превърна в герой за гостите, реализирайки изравнителен гол и шокирайки домакинската публика.

Това равенство оставя Аугсбург на 15-о място във временното класиране с 15 точки, докато Унион (Берлин) продължава своята серия без поражение вече четири поредни мача и заема 9-а позиция с 23 пункта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ