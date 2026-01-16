Аугсбург изпусна трите точки срещу Унион

Аугсбург не успя да се възползва от численото си предимство и завършиха 1:1 срещу Унион (Берлин) в среща от 17-ия кръг на германската Бундеслига.

Пред погледа на 27 267 ентусиазирани фенове, Аугсбург поведе в резултата буквално в последните секунди на първото полувреме. Алекси Клод-Морис се разписа и даде предимство на своя тим, вдъхвайки надежда за ценна победа.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В 89-ата минута Унион остана с човек по-малко, след като Дерик Кьон получи директен червен картон. Въпреки това, берлинчани не се предадоха и показаха характер. В добавеното време на срещата резервата Марин Любичич се превърна в герой за гостите, реализирайки изравнителен гол и шокирайки домакинската публика.

Това равенство оставя Аугсбург на 15-о място във временното класиране с 15 точки, докато Унион (Берлин) продължава своята серия без поражение вече четири поредни мача и заема 9-а позиция с 23 пункта.