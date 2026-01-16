Байерн Мюнхен изправен пред кадрова криза

Байерн Мюнхен се изправя пред сериозно предизвикателство в навечерието на ключовите си срещи, след като стана ясно, че универсалният полузащитник Конрад Лаймер ще отсъства от терена за неопределен период. Австрийският национал получи разкъсване на мускул в левия прасец по време на драматичната победа с 3:1 над Кьолн в сряда вечер, информираха от баварския гранд.

Тежкият удар за треньора Венсан Компани идва в момент, когато и без това съставът е разклатен от контузии и болести. Лаймер, който този сезон вече има 26 участия във всички турнири, бе ключова фигура в ротацията на Байерн, особено на позицията десен бек. Сега отсъствието му допълнително усложнява задачата на Компани, който трябва да търси алтернативни решения.

Списъкът с липсващи играчи не спира дотук – Саша Боей продължава да се възстановява от заболяване, Йосип Станишич също е извън строя заради травма, а Йозуа Кимих все още не е напълно възстановен от проблеми с глезена.

Въпреки кадровите неволи, Байерн Мюнхен продължава да доминира в Бундеслигата, като стартира втората половина на сезона с внушителна преднина от 11 точки пред Борусия Дортмунд. Тимът завърши есенния дял с рекордните 15 победи, две равенства и впечатляваща голова разлика 66:13.