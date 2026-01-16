Новини
Росен Божинов на прага дебют в Серия А още днес

16 Януари, 2026 14:03 544 0

Пиза се изправя срещу Аталанта

Росен Божинов на прага дебют в Серия А още днес - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболист Росен Божинов е на път да запише първите си минути в италианската Серия А още тази вечер, когато неговият нов клуб Пиза приема гръмкия фаворит Аталанта. Срещата от 21-ия кръг на калчото ще се проведе на стадион "Ромео Анконетани", като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 21:45 часа българско време.

Пиза се намира в изключително трудна ситуация – тимът заема предпоследното 19-о място в класирането с едва 13 точки, което поставя отбора в опасната зона на изпадащите. Именно тежкото положение накара ръководството да инвестира сериозно в нови попълнения, като трансферът на Божинов се превърна в най-скъпия в историята на клуба.

Задачата пред българския защитник и неговите нови съотборници тази вечер изглежда повече от предизвикателна. Аталанта пристига в Пиза с амбицията да продължи победната си серия, след като вече записа три последователни успеха в шампионата. Освен това, бергамаските демонстрираха сериозни амбиции на трансферния пазар, като само преди ден привлякоха италианския национал Джакомо Распадори от Атлетико Мадрид срещу внушителните 23 милиона евро.


