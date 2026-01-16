Искан от Левски пропусна дузпа, Валери Божинов с неофициален дебют

Локомотив Пловдив и втородивизионният Етър Велико Търново завършиха 1:1 в контролна среща, играна на „Лаута“.

Кристиян Величков откри за гостите в 44-тата минута, а Парвиз Умарбаев изравни в 70-вата.

Исканият от Левски Хуан Переа изпусна дузпа за "железничарите" в края на мача. Явно интересът на "сините" е повлиял на нападателя и в момента главата му не е чиста, заради което той пропусна от бялата точка.

В 36-ата минута Жулиен Лами изведе Мариян Вангелов зад защитата на Етър, но нападателят не успя да вкара в празната врата. В 42-рата минута Величков стреля от около 20 метра, но вратарят Петър Зовко спаси. Две минути по-късно Величков откри резултата след асистенция на Ивайло Марков, който е под наем от Локомотив. Така на почивката гостите водеха с 1:0.

В началото на втората част Милосавлевич се справи последователно с удари на Росен Иванов и Тома Ушагелов. В 70-ата минута Ефе Али изведе Умарбаев по брилянтен начин, а таджикът напредна с кълбото и с изстрел в близкия ъгъл матира противниковия вратар.

Четвърт час преди края на редовното време влезлият от резервната скамейка Хуан Переа беше фаулиран в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. Именно Переа се нагърби с изпълнението на дузпата, но стреля на сантиметри от лявата греда.

В 83-тата минута попадение на Политино беше отменено заради засада.

Малко след това Переа отново беше близо до гола, но Никола Виденов показа отличен рефлекс и спаси.

Дебют, макар и неофициален, за Локомотив Пловдив записа Валери Божинов-младши, който беше подкрепен от своя баща, който беше в ложите на "Лаута".