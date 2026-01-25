Зверев преодоля четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия

Вицешампионът от 2025-а година Александър Зверев (Германия) и Алекс де Минор (Австралия) постигнаха трисетови победи в четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия и стигнаха до четвъртфиналите. Също там е американецът Лърнър Тиен, който отстрани Даниил Медведев, отново в три сета, предаде БТА.

Зверев cе справи с 6:2, 6:4, 6:4 с Франсиско Серундоло (Аржентина), а Де Минор взриви местните фенове след 6:4, 6:1, 6:1 над номер 10 в схемата на турнира Александър Бублик (Казахстан). Де Минор обаче отива в доста трудна ситуация, тъй като ще трябва да се бори с испанския фаворит Карлос Алкарас. Алкарас също мина лесно в три сета над Томи Пол (САЩ) по-рано днес.

Лърнър Тиен, който е номер 25 в схемата на турнира в Мелбърн, пък победи Даниил Медведев с 6:4, 6:0, 6:3. Двамата се срещнаха и миналата година в Австралия, но във втория кръг и победата отново беше за американеца. Сега Тиен пак победи, за да си гарантира мач с Александър Зверев в топ 8.

29-годишният Медведев за първи път в карирата си губи сет на „Големия шлем“ без да спечели гейм, а генерално в кариерата му това не се беше случвало от 2020-а година. 12-и в ранглистата на АТР, Медведев има един трофей в „Шлема“, докато съперникът му днес няма нито една титла изобщо. Класирането му за четвъртфинала днес е най-сериозното постижение в кариерата му. Тиен имаше малък здравословен проблем, а в началото на срещата поиска медицински таймаут заради кръвоизлив в носа, където му бяха поставени тампони. Но това по никакъв начин не наруши ритъма му, пращайки Медведев в безизходица с продължителни и изненадващи разигравания.

Алекс Де Минор направи един от най-силните си мачове днес, за да си гарантира участие в топ 8 срещу Алкарас. Австралиецът премина през Бублик само за час и половина, като втория сет го взе за 27 минути. Бублик се държеше само в първия сет, допускайки пробив накрая за 4:6. След това той беше тотално извън мача, а при начален удар процентът му беше отчайващ.

Зверев, който миналата година стигна до финала, но падна, има общо три участия на финали в „Големия шлем“, но все още търси първата си титла. И сега отново е с такава амбиция, след като в предишните си три кръга в Мелбърн даде общо четири сета на противниците cи. И номер 3 в схемата на турнира започна блестящо и днес, използвайки целия си опит и арсенал от качества, за да подпечата най-успешната си победа до момента.

Номер 16 в решетката Серундоло за кратко показа признаци на съпротива, след като в края на втория сет върна един брейк, а след това отрази и три сет-бола, за да стопи още повече пасива си до 4:5. Но Зверев нямаше как да бъде спрян. Германецът вдигна темпото и спечели частта на нула. В третия сет Зверев проби веднъж, но достатъчно – за 4:3 и после от втори опит затвори срещата.

„Много съм щастлив от представянето си, а също така съм доволен и от класирането ми на четвъртфиналите. Ще си мълча вече, не искам да прекъсна някаква тенденция, да прокълна представянето си. Но за да си тука, трябва да играеш на високо ниво. Ще се постарая да продължа по същия начин“, каза още Зверев.