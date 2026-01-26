Новини
Сестри Стоеви отново сред световния елит: Българките се завърнаха в Топ 10

26 Януари, 2026 17:14 461 0

  • сестри стоеви-
  • бадминтон-
  • световна ранглиста-
  • топ 10-
  • европейски шампионки-
  • олимпийски игри-
  • българия-
  • спортни новини

През 2025 година те покориха европейския връх

Сестри Стоеви отново сред световния елит: Българките се завърнаха в Топ 10 - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бадминтониските Стефани и Габриела Стоеви се изкачиха обратно сред десетте най-добри женски двойки в света. Официалното потвърждение за впечатляващото им класиране ще бъде обявено на 27 януари, вторник, когато излиза новото издание на световната ранглиста.

Динамичният дует от Хасково продължава да пише история за родния спорт. През 2025 година сестрите Стоеви покориха европейския връх, след като триумфираха на шампионата на Стария континент в датския град Хорсенс. Това бе седмият им финал на Европейско първенство – истинско доказателство за постоянството и класата им на корта.

В колекцията си от отличия Стефани и Габриела вече имат златни медали от Уелва 2018, Киев 2021, Мадрид 2022, Краков 2023 (Европейските игри, признати за официално първенство на Европа) и Хорсенс 2025. Към тях се прибавят и сребърните отличия от Колдинг 2017 и Саарбрюкен 2024.

Постиженията им не спират дотук – през 2024 година сестрите Стоеви се класираха на престижното пето място на Олимпийските игри в Париж, а през 2015 г. станаха европейски шампионки на игрите в Баку. През 2025 г. те отново заеха пета позиция, този път на Световното първенство в Париж.

Най-високото им класиране в световната ранглиста до момента е осмо място, постигнато през ноември 2018 година – постижение, което сега са напът да подобрят.

Досега Стефани и Габриела са представяли България на две Олимпиади – в Токио 2020 и в Париж 2024, като неизменно демонстрират борбен дух и изключителен професионализъм.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
