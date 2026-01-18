Ланс измести ПСЖ от върха след серия от 8 поредни победи

Ланс си върна първото място в Лига 1, след като победи с 1:0 Оксер у дома и се възползва от напрежението върху действащия шампион Пари Сен Жермен. Единственото попадение в срещата реализира Уесли Саид в 65-ата минута. След като в петък ПСЖ на Луис Енрике разгроми Лил с 3:0, отборът на Ланс изигра по-предпазлив, но ефективен мач на „Стад Болар-Делелис“. Първото полувреме не донесе голове, като домакините изпитваха затруднения в атака, но след почивката повишиха темпото.

Решаващият момент дойде малко след изтичането на час игра, когато Саид (вляво) овладя топката с гърди и с точен удар я прати в мрежата на гостите. Това попадение се оказа напълно достатъчно за трите точки.

С успеха Ланс записа осма поредна победа в първенството, което е най-дългата победна серия на клуба в елита на френския футбол. В топ 5 първенствата на Европа по-дълга активна серия има единствено лидерът в Ла Лига Барселона с девет поредни успеха.

След 18 изиграни кръга през сезон 2025/26 Ланс има 43 точки, което е най-доброто постижение на клуба на този етап от шампионата. Статистиката е повече от окуражаваща, като при системата с три точки за победа само три отбора в историята на Лига 1, събрали поне 43 точки след 18 кръга, не са стигали до шампионската титла.