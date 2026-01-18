Новини
Алегри защити футболната си философия и очерта основната цел за сезона

18 Януари, 2026 10:55 504 0

Да свеждат резултатите ни до късмет е липса на уважение, казва наставникът

Алегри защити футболната си философия и очерта основната цел за сезона - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри реагира остро на твърденията, че успехите на тима се дължат основно на късмет. Това стана по време на вчерашната пресконференция преди днешния домакински мач срещу Лече на „Сан Сиро“. „Да се обясняват нашите резултати с късмет е проява на неуважение“, заяви наставникът, включвайки се в полемиката между т.нар. „резултатисти“ и „привърженици на красивата игра“.

Алегри коментира и работата на Сеск Фабрегас в Комо: „Той е млад треньор, който вече е постигнал много и ще постигне още. Но във футбола ‘ако’ и ‘но’ не печелят мачове“. Според него най-важното за Милан е колективният дух и правилната нагласа, за да бъде изпълнена основната цел, а именно класиране за Шампионската лига.

„Сега трябва да работим здраво, особено върху изнасянето и изграждането на играта“, допълни Алегри, подчертавайки, че развитието на отбора минава през баланс между резултат и качество.


Италия
