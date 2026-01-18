Новини
Всички терени у нас с отопление…

18 Януари, 2026 15:57 612 5

Води се дискусии как всички стадиони, които са държавна собственост, да се реновират с държавно финансиране

Всички терени у нас с отопление… - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Представители на клубовете от efbet Лига са дискутирали до една-две години всички терени в елита да са с изградено отопление. Това е станало на последната им среща преди седмица, която се проведе в началото на януари, предава sportal.bg.

“На последната среща дискутирахме след една-две години да се изгради отопление на терените. Така както беше трудно със задължителното осветление преди години, сега ще се тръгне към вариант да има отопление на терените, което ще доведе до качеството на футболните игрища да е много по-добро, отколкото е в момента”, каза пред Sportal.bg изпълнителният директор на Локомотив (София) Иво Котев.

Той добави, че се водят дискусии как всички стадиони, които са държавна собственост, да се реновират с държавно финансиране.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    2 0 Отговор
    Че то има ли с държавна собственост? Половината отбори нормален терен нямат иначе с отопление щели да бъдат.

    16:01 18.01.2026

  • 2 Славист

    1 0 Отговор
    Чичо Венци първо да оправи трибуните,че току виж започнат да идват по пет-шест хиляди на мач....и покрития басейн.В Славия едно време имаше плуване!!

    16:11 18.01.2026

  • 3 Бате Енчо

    2 0 Отговор
    А преди да отопляваме тревата, може ли първо да научат играчите да ритат топка?

    16:27 18.01.2026

  • 4 ВарнаГларуса

    1 0 Отговор
    хах, тимажиите ли да платят за нова трева и отопление, никога няма да стане ..............

    Коментиран от #5

    16:33 18.01.2026

  • 5 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВарнаГларуса":

    Тоя стадион, дет уж го строят, дали ще стане преди магистрала "Хемус"?! Иначе цъфнаха десетки нови блокове около него.

    16:39 18.01.2026

