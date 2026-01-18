Всички терени у нас с отопление…

Представители на клубовете от efbet Лига са дискутирали до една-две години всички терени в елита да са с изградено отопление. Това е станало на последната им среща преди седмица, която се проведе в началото на януари, предава sportal.bg.

“На последната среща дискутирахме след една-две години да се изгради отопление на терените. Така както беше трудно със задължителното осветление преди години, сега ще се тръгне към вариант да има отопление на терените, което ще доведе до качеството на футболните игрища да е много по-добро, отколкото е в момента”, каза пред Sportal.bg изпълнителният директор на Локомотив (София) Иво Котев.



Той добави, че се водят дискусии как всички стадиони, които са държавна собственост, да се реновират с държавно финансиране.