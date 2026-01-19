Венци Стефанов: Славия гледа напред, Левски винаги се огъва срещу нас

Венцеслав Стефанов, президентът на най-стария столичен клуб Славия, даде откровено интервю за Sportal.bg от Анталия, където „белите“ провеждат своята зимна подготовка. В уютната атмосфера на хотела в Лара, Стефанов не пропусна да се похвали с интелектуалните интереси на своите футболисти – Илиян Стефанов бе забелязан да чете „Война и мир“ на Толстой, нещо, което според боса рядко се вижда по футболните лагери.

Стефанов изрази увереност, че пред Славия предстоят светли дни. Той подчерта, че отборът е в добра форма и има потенциал да се намеси в битката за челните позиции. „Винаги, когато сме искали, Левски е бил на колене пред нас“, заяви категорично президентът, намеквайки за традиционно силното представяне на „белите“ срещу „сините“.

По отношение на шампионската надпревара, Стефанов смята, че Левски заслужено води до момента, но тепърва предстоят решаващи сблъсъци с преките конкуренти. Той определи ЦСКА 1948 като „скрит фаворит“, който има всички шансове да се намеси в борбата за трофея, стига да не допусне грешки. Стефанов не отписва и Лудогорец, подчертавайки, че опитът и класата на разградчани могат да се окажат решаващи, ако се постигне синхрон между треньор и играчи.

Президентът на Славия коментира и думите на Даниел Боримиров за „удари под кръста“ в българския футбол. Според Стефанов, подобни изказвания са признак на несигурност. „Ако си сигурен в отбора си, не се притесняваш от съдийски решения или интриги“, категоричен е той. Стефанов подчерта, че ако Славия се намеси в битката за титлата, Левски трябва да се притеснява, защото историята показва, че „белите“ винаги излизат победители в директните двубои.

Венци Стефанов даде положителна оценка на работата на Георги Иванов като президент на БФС, като отбеляза, че той е честен, справедлив и строг към съдиите. Според него, ако финансовите възможности на федерацията се подобрят, Иванов ще бъде още по-щедър към клубовете.

Що се отнася до националния отбор, Стефанов е на мнение, че селекционерът трябва да работи с наличния потенциал, като даде шанс на младите таланти. Той похвали Александър Димитров за смелите решения и доверието към младите играчи, което според него е довело до по-добри резултати в сравнение с предишния селекционер Илиан Илиев. Стефанов изрази надежда, че българският футбол ще последва примера на водещите европейски страни, където младите получават шанс да се докажат на голямата сцена.