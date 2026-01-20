Новини
Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев се завърна в България

20 Януари, 2026 15:41 1 120 9

Той пристигна в София със специално оборудван медицински самолет

Любо Пенев се завърна в България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен ас Любослав Пенев отново стъпи на родна земя, след като днес следобед пристигна в София със специално оборудван медицински самолет. Новината бе потвърдена от популярния телевизионен водещ Ники Кънчев, който сподели в социалните мрежи, че машината е кацнала на летище „Васил Левски“ точно в 14:25 часа.

Завръщането на „Ел Голеадор“ стана възможно благодарение на съдействието на Валтер Папазки – собственик на ЦСКА, който пое ангажимента да осигури необходимия транспорт за футболната икона.

Пенев прекара последните месеци в Германия, където се подлагаше на лечение заради сериозно заболяване, което го извади от активния живот.

"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинско оборудване се приземи в 14,25 летището в София.

Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне.

Наистина у дома и стените помагат!", написа развълнуваният Кънчев.


