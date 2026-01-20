Любо Пенев се завърна в България

Българският футболен ас Любослав Пенев отново стъпи на родна земя, след като днес следобед пристигна в София със специално оборудван медицински самолет. Новината бе потвърдена от популярния телевизионен водещ Ники Кънчев, който сподели в социалните мрежи, че машината е кацнала на летище „Васил Левски“ точно в 14:25 часа.
Завръщането на „Ел Голеадор“ стана възможно благодарение на съдействието на Валтер Папазки – собственик на ЦСКА, който пое ангажимента да осигури необходимия транспорт за футболната икона.
Пенев прекара последните месеци в Германия, където се подлагаше на лечение заради сериозно заболяване, което го извади от активния живот.
"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинско оборудване се приземи в 14,25 летището в София.
Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне.
Наистина у дома и стените помагат!", написа развълнуваният Кънчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
15:43 20.01.2026
2 Спартана кацна ли
15:46 20.01.2026
3 Абе
Тази информация бе преди няколко дни бе,когато бизнесмен му изпрати самолет да го прибере
15:47 20.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Специалиста
15:59 20.01.2026
6 Хеми значи бензин
Коментиран от #7
16:12 20.01.2026
7 Кълняща от Факултето
До коментар #6 от "Хеми значи бензин":Дано го превариш.
16:14 20.01.2026
8 Македонка
16:15 20.01.2026
9 голям
да не иска да си върне заема към банката
16:16 20.01.2026