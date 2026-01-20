Рома се прицелва в двама играчи на Тотнъм

Рома е на път да раздвижи трансферния пазар, след като според водещи италиански издания клубът е отправил конкретни предложения за наем на двама футболисти на Тотнъм – румънския бранител Раду Драгушин и френския нападател Матис Тел.

Според последните информации, 23-годишният Драгушин вече е дал съгласието си да облече екипа на "вълците". Въпреки това, лондонският клуб държи на включването на задължителна клауза за откупуване след изтичането на наема – условие, което все още се обсъжда между двете страни.

Междувременно, младият френски талант Матис Тел също проявява интерес към евентуален трансфер на "Олимпико". 20-годишният нападател търси повече игрови минути, след като през настоящия сезон е записал 20 участия във всички турнири, но в повечето случаи влиза като резерва.

Тел е реализирал три гола, всичките в мачове от английската Висша лига. За разлика от него, Драгушин е получил шанс само в един двубой от първенството, което допълнително засилва желанието му за промяна на клубната среда.

Очаква се в следващите дни преговорите между Рома и Тотнъм да навлязат в решителна фаза.