Рома се прицелва в двама играчи на Тотнъм

20 Януари, 2026 20:22 442 0

Ако сделките се осъществят, "джалоросите" ще подсилят състава си с двама перспективни футболисти

Рома се прицелва в двама играчи на Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома е на път да раздвижи трансферния пазар, след като според водещи италиански издания клубът е отправил конкретни предложения за наем на двама футболисти на Тотнъм – румънския бранител Раду Драгушин и френския нападател Матис Тел.

Според последните информации, 23-годишният Драгушин вече е дал съгласието си да облече екипа на "вълците". Въпреки това, лондонският клуб държи на включването на задължителна клауза за откупуване след изтичането на наема – условие, което все още се обсъжда между двете страни.

Междувременно, младият френски талант Матис Тел също проявява интерес към евентуален трансфер на "Олимпико". 20-годишният нападател търси повече игрови минути, след като през настоящия сезон е записал 20 участия във всички турнири, но в повечето случаи влиза като резерва.

Тел е реализирал три гола, всичките в мачове от английската Висша лига. За разлика от него, Драгушин е получил шанс само в един двубой от първенството, което допълнително засилва желанието му за промяна на клубната среда.

Очаква се в следващите дни преговорите между Рома и Тотнъм да навлязат в решителна фаза.


