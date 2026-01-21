Новини
Ейдриън Нюи настоява: Шарл Льоклер трябва да бъде ключовата фигура за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

Ейдриън Нюи настоява: Шарл Льоклер трябва да бъде ключовата фигура за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

21 Януари, 2026 13:27 406 0

Астън Мартин се очертава като сериозен кандидат за подписа на пилота на Ферари

Ейдриън Нюи настоява: Шарл Льоклер трябва да бъде ключовата фигура за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на Формула 1 е на прага на нова ера, а слуховете за трансфери разпалват страстите сред фенове и експерти. След разочароващия сезон 2025 за Ферари, в който Шарл Льоклер се качи на подиума седем пъти, но така и не успя да триумфира, бъдещето на талантливия пилот от Монако отново е под въпрос.

Междувременно, Люис Хамилтън преживя най-слабата си година досега, което допълнително разклати редиците на Скудерията.

В тази динамична обстановка, Астън Мартин се очертава като сериозен кандидат за подписа на Льоклер. Според вътрешни източници, новият технически гений на отбора – легендарният Ейдриън Нюи – е изразил категорична подкрепа за привличането на Шарл. По време на стратегическо обсъждане в екипа, Нюи е подчертал, че стилът на каране на Льоклер напълно съвпада с иновативната концепция на новите болиди на Астън Мартин. Ръководството на отбора дори вижда в младия монегаск бъдещ лидер, способен да изведе тима до върха. Нюи вярва, че около Льоклер може да се изгради сплотен и конкурентоспособен отбор, по подобие на успешния модел, реализиран в Ред Бул с Макс Верстапен.

Тази визия намира все по-голяма подкрепа сред шефовете на Астън Мартин, които търсят свежа енергия и нова посока за развитие. Въпреки това, конкуренцията за място в отбора е ожесточена. Джордж Ръсел, който впечатли с представянето си срещу Хамилтън в Мерцедес и по-късно се утвърди като лидер, също е сред фаворитите за евентуален трансфер. Договорът на Фернандо Алонсо с Астън Мартин изтича в края на 2026 година, а бъдещето на Ланс Строл остава неясно – само той и баща му Лорънс знаят какви са плановете им за следващите сезони.


