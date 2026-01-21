Джак Грийлиш пред неизвестност: Тежка травма може да провали сезона му и мечтите за Мондиал 2026

Изненадващ обрат застигна полузащитника на Евертън - Джак Грийлиш, след като стана ясно, че е получил сериозна травма на стъпалото, която може да го извади от игра за дълъг период. Новината разтърси феновете на "карамелите" и предизвика тревога сред щаба на английския национален отбор, тъй като участието на Грийлиш на Световното първенство това лято вече е под въпрос.

В момента 30-годишният футболист, който играе под наем от Манчестър Сити, очаква окончателната оценка на медицинския екип. Предстоят му детайлни медицински изследвания, които ще определят точната диагноза и ще дадат яснота за периода на възстановяване. Според информация на The Athletic, става дума за фрактура, която може да го извади от строя за месеци.

Грийлиш изигра пълни 90 минути при минималната победа на Евертън с 1:0 срещу бившия си клуб Астън Вила през уикенда, но малко след последния съдийски сигнал се появиха притеснителни новини за състоянието му.

Ако прогнозите на лекарите се потвърдят, това ще бъде сериозен удар за амбициите на Евертън в Премиър лийг, както и за надеждите на Грийлиш да попадне в състава на Англия за предстоящия Мондиал.