Отпускат близо 2 млн. евро за лекоатлетическата писта и за спортно-техническата база на националния стадион

21 Януари, 2026 15:04 347 1

  • лекоатлетическа писта-
  • спортно-техническата база-
  • тренировки -
  • състезания-
  • лека атлетика-
  • министърът на младежта и спорта -
  • иван пешев коментира приетото днес решение на министерския съвет-
  • националния стадион „васил левски“

Средства в размер на 1 872 862,16 евро ще бъдат използвани целево за ремонт

Отпускат близо 2 млн. евро за лекоатлетическата писта и за спортно-техническата база на националния стадион - 1
Снимка: БГНЕС
С модернизацията на откритата лекоатлетическа писта и на спортно-техническата база ще бъдат създадени съвременни и качествени условия за подготовка, тренировки и провеждане на национални и международни състезания по лека атлетика. Така министърът на младежта и спорта Иван Пешев коментира приетото днес решение на Министерския съвет, с което се предвижда отпускане на средства в размер на 1 872 862,16 евро, които да бъдат използвани целево за ремонт и реконструкция на откритата лекоатлетическа писта и за спортно-техническата база на Националния стадион „Васил Левски“.

„Инвестицията в спортната инфраструктура у нас е от изключително значение не само за устойчивото развитие на спорта в България, но и за популяризирането на масовия спорт, за насърчаването на активния начин на живот сред младите хора, както и за утвърждаването на България като домакин на международни спортни форуми. Щастлив съм, че успяхме да осигурим необходимите средства и така да дадем нови възможности на бъдещите поколения спортисти да постигат високи спортни резултати“, добави още министър Пешев.

Ремонтът ще повиши функционалността и безопасността на съоръжението, като по този начин се създадат по-добри условия за спортисти, треньори и спортната общественост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Е крайно време е да се развие стадиона,вътре залите текат и без дъжд.Ама 2мил. Евро не е ли множко бе другари?Това цената със комисионни ли е?Тия от герб няма ли да се спрът вече? Пфу...

    15:15 21.01.2026

