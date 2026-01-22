Новини
Гергана Топалова приключи участието си във втория кръг на турнира в Буенос Айрес

22 Януари, 2026 21:29

Българската тенис надежда ще насочи вниманието си към следващите турнири

Гергана Топалова приключи участието си във втория кръг на турнира в Буенос Айрес - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Гергана Топалова не успя да преодолее втория кръг на престижния турнир на червени кортове в Буенос Айрес, Аржентина, чийто награден фонд възлиза на 30 000 долара. Деветата поставена в основната схема българка отстъпи драматично пред представителката на Мексико Мария Фернанда Наваро след оспорван двубой, завършил с резултат 6:2, 2:6, 2:6 в полза на нейната съперничка.

Топалова започна срещата уверено, демонстрирайки стабилна игра и спечели първия сет с категоричното 6:2.

Във втората и третата част обаче българката изпита сериозни затруднения, като допусна общо шест пробива в подаването си. Това се оказа решаващо и след малко повече от два часа битка на корта, Топалова напусна надпреварата.


