Болоня и Селтик поделиха точките след зрелищно равенство

Италианският Болоня и шотландският Селтик изиграха истински трилър, завършил при резултат 2:2 в седмия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Още в самото начало гостите от Глазгоу шокираха домакините – Рео Хатате се разписа в петата минута и даде преднина на „детелините“.

Еуфорията на Селтик обаче бързо бе помрачена, след като Хатате получи втори жълт картон и напусна терена преждевременно, оставяйки отбора си с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, Селтик удвои аванса си чрез Остин Тръсти, който в 41-ата минута реализира втори гол и постави Болоня в трудна ситуация преди почивката.

След антракта обаче италианците показаха характер и борбен дух. Тайс Далинга върна надеждите на „рособлу“ с попадение в 58-ата минута, а малко по-късно Джон Роу възстанови равенството с красиво изпълнение в 72-ата минута, с което наелектризира трибуните.

В крайна сметка двата тима си поделиха точките, а равенството остави Болоня на 14-о място с 12 точки, докато Селтик заема 23-ата позиция с актив от 8 точки.