Димитър Кузманов с победа над грък в Манама

26 Януари, 2026 19:45 366 0

Българинът надделя над Петрос Циципас

Димитър Кузманов с победа над грък в Манама - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 щатски долара.

В двубой от първия предварителен кръг втората ракета на България надделя над гърка Петрос Циципас с 6:3, 7:5 за час и 27 минути игра.


Кузманов показа много добра игра в края и на двата сета срещу по-малкия брат на бившия номер 3 в света Стефанос Циципас. В първата част българинът реализира пробив за 5:3, който се оказа и единственият в сета.

Във втория сет 25-годишният Циципас водеше с 5:2 гейма, но пет последователни гейма в полза на Кузманов позволиха на пловдивчанина да стигне до победата.


За място в основната схема Димитър Кузманов ще игра със Сергей Фомин от Узбекистан, който победи участващия с "уайлд кард" Енрико Балдисери (Италия) с 6:1, 6:2.


