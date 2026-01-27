Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (27 януари)

Спортът по ТВ във вторник (27 януари)

27 Януари, 2026 08:24 489 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • днес-
  • тенис-
  • снукър-
  • футбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (27 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1

08.00 Футзал: Тайланд – Тиаван - Нова спорт

10.00 Футзал: Ирак – Киргизтан - Нова спорт

12.00 Футзал: Виетнам – Кувейт - Нова спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, първи етап, мъже - Евроспорт 2

14.00 Футзал: Индонезия – Южна Корея - Нова спорт

16.00 Снукър: Германия Мастърс - Евроспорт 1

17.00 Волейбол: Зерен – Конелиано - МАХ Спорт 1

18.30 Волейбол: ШЛ, жени, Марица – Жешов - МАХ Спорт 2

18.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Шладминг, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 2

20.00 Баскетбол: Будучност – Кемниц - МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Санкт Паули – Лайпциг - Диема спорт 3

21.30 Футбол: Вердер Брамен – Хофенхайм - Диема спорт

21.30 Волейбол: Богданка – Кнак - МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол: Лубе – Хаасроде - МАХ Спорт 2

21.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Шладминг, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 2

22.00 Футбол: Фиорентина – Комо - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Донкастър – Лейтън - Диема спорт 2

22.00 Баскетбол: Париж – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ