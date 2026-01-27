Спортът по ТВ във вторник (27 януари)

08.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
08.00 Футзал: Тайланд – Тиаван - Нова спорт
10.00 Футзал: Ирак – Киргизтан - Нова спорт
12.00 Футзал: Виетнам – Кувейт - Нова спорт
13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, първи етап, мъже - Евроспорт 2
14.00 Футзал: Индонезия – Южна Корея - Нова спорт
16.00 Снукър: Германия Мастърс - Евроспорт 1
17.00 Волейбол: Зерен – Конелиано - МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол: ШЛ, жени, Марица – Жешов - МАХ Спорт 2
18.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Шладминг, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 2
20.00 Баскетбол: Будучност – Кемниц - МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Санкт Паули – Лайпциг - Диема спорт 3
21.30 Футбол: Вердер Брамен – Хофенхайм - Диема спорт
21.30 Волейбол: Богданка – Кнак - МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол: Лубе – Хаасроде - МАХ Спорт 2
21.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Шладминг, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 2
22.00 Футбол: Фиорентина – Комо - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Донкастър – Лейтън - Диема спорт 2
22.00 Баскетбол: Париж – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
