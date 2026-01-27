В Африка разкриха за интерес на Левски към голмайстора на Септември

Левски води преговори с Локомотив Пловдив за Хуан Переа, но "сините" явно имат и резервен вариант, ако сделката не се осъществи. Ръководството на столичани ще опита да вземе голмайстора на Септември София Бертран Фурие, твърди foot-africa.com.

"Левски е на полпозишън за камерунския нападател, който играе за друг клуб от София - Септември. Въпреки че тимът му е в средата на таблицата, Фурие блести през сезона и е отбелязал 10 попадения", се посочва в материала.

Информацията гласи още, че разговорите между Левски и Септември за евентуален трансфер вече са в ход.

Договорът на 28-годишния Фурие е до лятото на 2027 година.

Левски вече привлече един нов футболист - Армстронг Око-Флекс.