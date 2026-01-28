Новини
Бразилски гранд преговаря с Лудогорец за трансфер

28 Януари, 2026 14:01 613 3

  • васко да гама-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • ерик маркус

Новината съобщи журналистът Деко да Колина, но не е потвърдена от клубовете

Бразилски гранд преговаря с Лудогорец за трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският гранд Васко да Гама е започнал разговори с Лудогорец за осъществяване на трансфер на Ерик Маркус. Новината съобщи журналистът Деко да Колина, но не е потвърдена от клубовете.

Според информацията, контакт с „орлите“ са потърсили директора на клуба от Рио де Жанейро Фелипе и треньора на отбора Фернандо Диниз.

Целта на двамата е да върнат 21-годишното дясно крило във Васко да Гама.

Ерик Маркус премина от бразилския тим в Лудогорец през лятото на 2024 г. Първоначално беше под наем, а година по-късно откупен.

От началото на настоящия сезон фланговият нападател е взел участие в общо 30 мача на „орлите“, в които е вкарал два гола и е направил две асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откровен

    1 1 Отговор
    Дреми ми...

    14:27 28.01.2026

  • 2 Браво

    0 0 Отговор
    Добре е това

    14:41 28.01.2026

  • 3 Дреме ми

    0 0 Отговор
    ...на боксерките...и на моят Янко в тях...

    15:17 28.01.2026

