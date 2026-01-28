Бразилски гранд преговаря с Лудогорец за трансфер

Бразилският гранд Васко да Гама е започнал разговори с Лудогорец за осъществяване на трансфер на Ерик Маркус. Новината съобщи журналистът Деко да Колина, но не е потвърдена от клубовете.
Според информацията, контакт с „орлите“ са потърсили директора на клуба от Рио де Жанейро Фелипе и треньора на отбора Фернандо Диниз.
Целта на двамата е да върнат 21-годишното дясно крило във Васко да Гама.
Ерик Маркус премина от бразилския тим в Лудогорец през лятото на 2024 г. Първоначално беше под наем, а година по-късно откупен.
От началото на настоящия сезон фланговият нападател е взел участие в общо 30 мача на „орлите“, в които е вкарал два гола и е направил две асистенции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Откровен
14:27 28.01.2026
2 Браво
14:41 28.01.2026
3 Дреме ми
15:17 28.01.2026