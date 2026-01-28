Новини
Дъглас Луис се завръща в Астън Вила под наем от Ювентус

28 Януари, 2026 21:08 390 0

Очакванията са футболистът да внесе необходимата креативност и стабилност в халфовата линия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският полузащитник Дъглас Луис отново ще носи екипа на Астън Вила. Това бе официално потвърдено от мениджъра Унай Емери по време на пресконференция в сряда. Луис се присъединява към „виланите“ под наем от италианския гранд Ювентус, като трансферът идва в отговор на сериозните кадрови затруднения в средата на терена.

„Остават само няколко дни до края на трансферния прозорец и Дъглас е ключов играч, който ще ни помогне заради контузиите на нашите централни полузащитници“, заяви Емери.

Бразилецът премина в Ювентус срещу внушителната сума от 50 милиона евро, но след това бе изпратен под наем в Нотингам Форест, където клубът не прояви интерес да го задържи постоянно. Сега Луис се завръща в Астън Вила, където остави ярка следа с впечатляващи изяви и стабилна игра, в контраст с по-слабото си представяне в Серия А.


