Дъглас Луис се завръща в Астън Вила под наем от Ювентус

Бразилският полузащитник Дъглас Луис отново ще носи екипа на Астън Вила. Това бе официално потвърдено от мениджъра Унай Емери по време на пресконференция в сряда. Луис се присъединява към „виланите“ под наем от италианския гранд Ювентус, като трансферът идва в отговор на сериозните кадрови затруднения в средата на терена.

„Остават само няколко дни до края на трансферния прозорец и Дъглас е ключов играч, който ще ни помогне заради контузиите на нашите централни полузащитници“, заяви Емери.

Бразилецът премина в Ювентус срещу внушителната сума от 50 милиона евро, но след това бе изпратен под наем в Нотингам Форест, където клубът не прояви интерес да го задържи постоянно. Сега Луис се завръща в Астън Вила, където остави ярка следа с впечатляващи изяви и стабилна игра, в контраст с по-слабото си представяне в Серия А.