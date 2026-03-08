Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Алберт Попов с труден ден на слалома в Кранска Гора – 28-о място за българската надежда

Алберт Попов с труден ден на слалома в Кранска Гора – 28-о място за българската надежда

8 Март, 2026 18:41 504 0

Победител стана Атле Лий Макград от Норвегия

Алберт Попов с труден ден на слалома в Кранска Гора – 28-о място за българската надежда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в алпийските ски Алберт Попов премина през истинско изпитание на днешния слалом от Световната купа в словенския зимен център Кранска Гора. Въпреки амбициозното си представяне, софиянецът завърши на 28-а позиция, като не успя да подобри класирането си след първия манш.

Попов стартира надпреварата с 28-о време в първия манш и въпреки усилията си във втория, не успя да се изкачи по-нагоре в класирането. Финалният му резултат – 1:40.59 минути, го остави на 1.74 секунди зад победителя Атле Лий Макград от Норвегия.

Скандинавската доминация бе подчертана от драматичната битка за първото място – Макград триумфира с минимална преднина от само една стотна пред сънародника си Хенрик Кристоферсън. Третото място на подиума изненадващо зае Лукас Пинейро Бротен, представител на Бразилия, който изостана само с 0.04 секунди от победителя.


