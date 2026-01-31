Елена Рибакина победи Сабаленка и е новата кралица на Мелбърн!

Елена Рибакина завоюва титлата на Australian Open 2026 след драматичен трисетов успех над световната №1 Арина Сабаленка с 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа и 18 минути на „Род Лейвър Арена“ в Мелбърн. Така представителката на Казахстан взе реванш за загубата от беларускинята на финала в Австралия през 2023-а година, когато пак тя поведе след първия сет, но след това допусна пълен обрат. Тазгодишният финал отново предложи тенис от най-високо ниво.

Двете финалистки достигнаха до последния мач без загубен сет, а началото бе белязано от силна игра на казахстанката. Рибакина проби още в първия гейм и запази стабилност при собствен сервис до края на първата част, което ѝ донесе аванс след 6:4. Във втория сет Сабаленка реагира като истински шампион и демонстрира защо вече има два триумфа в Мелбърн, като този път обърна резултата със същия сетов резултат в своя полза.

Решителната трета част започна обещаващо за беларускинята, която поведе с 3:0 и изглеждаше близо до нов трофей. Именно в този момент обаче Рибакина показа характер и психическа устойчивост. Казахстанката спечели пет поредни гейма, обърна хода на срещата и без колебание затвори мача, за да триумфира с втората си титла от Големия шлем.

С този успех Рибакина записа десета поредна победа срещу съперничка от Топ 10 и съкрати изоставането си в преките двубои със Сабаленка до 7:8. Освен това тя стана първата представителка на Казахстан, която печели Australian Open, добавяйки титлата в Мелбърн към трофея си от „Уимбълдън“ през 2022-а година. От новата седмица тя ще събепе 7610 и ще се изкачи до третата позиция в ранглисатта и ще изостава само с 368 от втората Ига Швьонтек.

За Сабаленка поражението е болезнено, тъй като тя започна сезона с титла в Бризбън, но за втора поредна година остава на крачка от триумфа на любимия си турнир, където има има две титли от 2023-а и 024-а година. През 2025-а беларускинята беше спряна във финала от американката Мадисън Кийс, а сега отново трябваше да се примири с ролята на подгласничка.

Финалът започна с категорично превъзходство на Рибакина, която реализира пробив още в първия гейм и го затвърди без колебание. Сабаленка видимо търсеше ритъма си, но въпреки това успя да намали изоставането. Казахстанката обаче отговори мигновено, като запази преднината си и не се пречупи дори в ключови моменти, включително при 30:40 в шестия гейм. Драмата в първия сет достигна връх в десетия гейм, когато късметът и хладнокръвието застанаха на страната на Рибакина, а Сабаленка изпрати форхенд в аут, с което загуби частта.

Във втория сет инициативата премина у беларускинята. Сабаленка сервираше агресивно и не допускаше колебания, като реализира пробив в решителния момент при 5:4, след като притисна съперничката си с дълбок диагонален форхенд и си върна равенството в мача.

Третият сет започна с нов силен период за световната №1, която проби още в първия сервис-гейм на Рибакина и поведе с 3:0. Именно тогава обаче настъпи преломът. След кратка комуникация с треньора си казахстанката намери нов заряд, стабилизира сервиса си и постепенно върна пробива. Последва срив в играта на Сабаленка, особено при първото ѝ подаване, което позволи на Рибакина да вземе още един гейм на ретур и да излезе напред с 5:3. Въпреки че беларускинята се задържа в мача с добър сервис-гейм, Рибакина не допусна изненада, като сервира отлично и завърши мача с ас, за да отпразнува първата си титла в Мелбърн.

Елина Рибакина направи 6 аса във финала срещу 5 на Сабаленка. При печелившите удари световната номер 1 имаше предимство - 35:28. Имаше и относително равенство при непредизвиканите грешки - 26 за Сабаленка и 25 за шампионката. ​