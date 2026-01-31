Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Барселона: Елче е смел отбор, създава много положения

Треньорът на Барселона: Елче е смел отбор, създава много положения

31 Януари, 2026 16:08 433 0

  • барселона-
  • футбол-
  • ханси флик-
  • елче

Те имаха повече владение на топката в първия мач

Треньорът на Барселона: Елче е смел отбор, създава много положения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик коментира предстоящия гостуващ мач срещу Елче от 22-ия кръг на Ла Лига. Каталунците победиха Елче с 3:1 в първия мач.

„Те имаха повече владение на топката в първия мач. Едер Сарабия се справи фантастично и харесвам начина, по който играе отборът му. Те са смели и създават много положения. Харесва ми да анализирам играта им и да ги гледам. Има още дълъг път до края на сезона и ние ще се борим докрай, точно както Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Виляреал“, цитиран е Флик от пресслужбата на Барселона.

Мачът между отборите ще се проведе на 31 януари, с начален час 22:00.

Барселона води в класирането на испанското първенство с 52 точки, докато Елче е на 12-то място с 24 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ