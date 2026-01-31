Треньорът на Барселона: Елче е смел отбор, създава много положения

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик коментира предстоящия гостуващ мач срещу Елче от 22-ия кръг на Ла Лига. Каталунците победиха Елче с 3:1 в първия мач.

„Те имаха повече владение на топката в първия мач. Едер Сарабия се справи фантастично и харесвам начина, по който играе отборът му. Те са смели и създават много положения. Харесва ми да анализирам играта им и да ги гледам. Има още дълъг път до края на сезона и ние ще се борим докрай, точно както Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Виляреал“, цитиран е Флик от пресслужбата на Барселона.

Мачът между отборите ще се проведе на 31 януари, с начален час 22:00.

Барселона води в класирането на испанското първенство с 52 точки, докато Елче е на 12-то място с 24 пункта.