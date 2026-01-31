Новини
Черно море привлече испански нападател

31 Януари, 2026 18:00 416 2

  • черно море-
  • футбол-
  • хорхе падия

През есента Падия вкарва един гол в 19 мача за вече бившия си отбор

Черно море привлече първо ново попълнение през тази зима. "Моряците" се подсилиха с нападателя Хорхе Падия. Той пристига на "Тича" от испанския третодивизионен Теруел. Ибериецът стартира като титуляр в контролата с Етър днес.

През есента Падия вкарва един гол в 19 мача за вече бившия си отбор. Той е роден на 23.4.2001 г. в град Пуерто дел Росарио на Канарските острови. Висок е 175 см. Може да играе на върха на атаката, както и по двете крила.

Хорхе Падия е юноша на Тенерифе. Играл е още за Атлетико Леванте, Расинг Ферол и Мерида.


  • 1 Ей,Ковачев?

    1 1 Отговор
    Не ни интересува, фенове сме на друг отбор.

    Коментиран от #2

    18:02 31.01.2026

