Черно море привлече испански нападател

Черно море привлече първо ново попълнение през тази зима. "Моряците" се подсилиха с нападателя Хорхе Падия. Той пристига на "Тича" от испанския третодивизионен Теруел. Ибериецът стартира като титуляр в контролата с Етър днес.
През есента Падия вкарва един гол в 19 мача за вече бившия си отбор. Той е роден на 23.4.2001 г. в град Пуерто дел Росарио на Канарските острови. Висок е 175 см. Може да играе на върха на атаката, както и по двете крила.
Хорхе Падия е юноша на Тенерифе. Играл е още за Атлетико Леванте, Расинг Ферол и Мерида.
