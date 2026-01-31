Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Христо Янев: Свършихме добра работа, дано всички, които ни следят, бъдат доволни през пролетта

31 Януари, 2026 17:29 516 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След последната проверка от зимната подготовка старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана умерено удовлетворен от свършеното, но ясно подчерта, че истинската оценка предстои в официалните мачове. След победата с 3:1 над лидера в Mr Bit Втора лига Дунав Русе наставникът на „червените“ акцентира върху натоварванията, работата на отбора и необходимостта подготовката да намери отражение в представянето през пролетния дял на първенството.

„Получи се добра проверка на тежък терен. Надявам се да ни бъде полезна за това, което предстои. Надявам се всичко онова, което направихме да даде това, което искаме по време на първенството“, започна Янев.

„Всички завършиха мача здрави и се вложиха. Надявам се следващия мач да изглеждаме по различен начин, защото всички знаят, че не е същото да играеш официален мач и контрола“.

„Натоварихме добре отбора. Момчетата се постараха да тренират пълноценно. Свършихме добра работа. Надявам се целият отбор да разбере онова, което искаме и за което се борим“.

„Дано накараме всички, които ни следят да бъдат доволни от видяното. Предстои седмица, в която ще се подготвяме за мача. Надявам се отборът да влезе по най-добрия начин в мача“, завърши Янев.

В първия си мач след подновяването на шампионата ЦСКА приема Арда в петък (6-и февурари) от 17:45 часа.


  • 1 гръгалец

    3 3 Отговор
    а бе ице що си не седе у враца баце ами си седнал да дигаш мрътвите на литекс

    17:40 31.01.2026

